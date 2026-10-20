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Business continuity, dal progetto pilota agli stabilimenti: ecco come KME si garantisce la continuità operativa

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Il gruppo industriale ha sviluppato un modello di business continuity applicabile a siti produttivi con processi e tecnologie differenti. Il progetto parte dalla mappatura dei processi critici, e punta a integrare gestione del rischio, organizzazione aziendale e capacità di risposta agli incidenti.

Pubblicato il 20 ott 2026
KME sito di Osnabrück
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Garantire la continuità operativa (business continuity) di un’impresa industriale significa prepararsi a gestire eventi capaci di interrompere la produzione, limitandone le conseguenze economiche e organizzative. Un obiettivo particolarmente complesso quando l’azienda dispone di più stabilimenti, caratterizzati da processi produttivi, impianti e tecnologie differenti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
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