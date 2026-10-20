Garantire la continuità operativa (business continuity) di un’impresa industriale significa prepararsi a gestire eventi capaci di interrompere la produzione, limitandone le conseguenze economiche e organizzative. Un obiettivo particolarmente complesso quando l’azienda dispone di più stabilimenti, caratterizzati da processi produttivi, impianti e tecnologie differenti.
continuità operativa
Business continuity, dal progetto pilota agli stabilimenti: ecco come KME si garantisce la continuità operativa
Il gruppo industriale ha sviluppato un modello di business continuity applicabile a siti produttivi con processi e tecnologie differenti. Il progetto parte dalla mappatura dei processi critici, e punta a integrare gestione del rischio, organizzazione aziendale e capacità di risposta agli incidenti.
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