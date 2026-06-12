Epson ha presentato i nuovi robot SCARA della serie LS-C, una linea di soluzioni per l’automazione industriale progettata per offrire tempi di ciclo più rapidi, carichi utili più elevati e funzionalità di sicurezza avanzate.
robotica
Epson presenta i robot SCARA della serie LS-C : tempi di ciclo più rapidi e sicurezza avanzata
I nuovi modelli LS4-C e LS8-C sostituiscono le versioni precedenti offrendo carichi utili superiori e cicli più veloci. Grazie al controller RC800-A, la serie garantisce funzioni di sicurezza avanzate e opzioni per camere bianche, rispondendo alle complesse esigenze di flessibilità dell’automazione industriale.
Argomenti
Canali
ROBOTICA
-
Laboratori interni e alleanze: la strategia di Bosch per puntare alla leadership nella robotica cognitiva12 Giu 2026
-
Umanoidi, dalla Cina il 90% dei robot prodotti, ma il nodo restano le applicazioni in fabbrica11 Giu 2026
-
Robotica collaborativa per logistica e intralogistica: dove si gioca davvero l’efficienza industriale oggi11 Giu 2026
-
Oltre il mito dell’umanoide: come la Physical AI sta cambiando l’operatività nelle fabbriche10 Giu 2026
-
Robot collaborativi, il mercato raddoppierà entro il 2030 e la Cina venderà due robot su tre08 Giu 2026