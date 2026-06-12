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Epson presenta i robot SCARA della serie LS-C : tempi di ciclo più rapidi e sicurezza avanzata

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I nuovi modelli LS4-C e LS8-C sostituiscono le versioni precedenti offrendo carichi utili superiori e cicli più veloci. Grazie al controller RC800-A, la serie garantisce funzioni di sicurezza avanzate e opzioni per camere bianche, rispondendo alle complesse esigenze di flessibilità dell’automazione industriale.

Pubblicato il 12 giu 2026
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Epson Scara

Epson ha presentato i nuovi robot SCARA della serie LS-C, una linea di soluzioni per l’automazione industriale progettata per offrire tempi di ciclo più rapidi, carichi utili più elevati e funzionalità di sicurezza avanzate.

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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