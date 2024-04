SPS Italia On Tour: appuntamento a Torino per l’ultima tappa. Focus su robotica, digitalizzazione e sostenibilità

Si concluderà con la tappa di Torino, in programma il 17 aprile, l’SPS Italia On Tour, il percorso di avvicinamento alla fiera SPS Italia, che si svolgerà a Parma dal 28 al 30 marzo.

Dopo le tappe di Ancona e Padova, il terzo e ultimo appuntamento del tour si svolgerà presso la sede del Competence Center CIM 4.0.

SPS Italia On Tour, i temi della terza e ultima tappa

Robotica, automazione, digitale e sostenibilità saranno al centro dell’evento e della tavola rotonda dal titolo “I nuovi orizzonti dell’industria manifatturiera: Robotica, Automazione e Digitale per costruire un futuro più sostenibile”.

La tavola rotonda vedrà fornitori di tecnologia confrontarsi con alcune importanti realtà produttive per mettere a fuoco le opportunità dell’innovazione: maggior competitività delle imprese e migliore qualità del lavoro e della vita, con risvolti ambientali e sociali.

“L’idea è proprio quella di capire come la digitalizzazione e l’applicazione delle nuove tecnologie associate all’industria possano generare benefici e vantaggi alle imprese e contemporaneamente sui territori in cui esse operano, creando un tessuto industriale e sociale territoriale, capace di competere con l’Europa nel mondo da occidente a oriente”, spiega Enrico Pisino, Ceo di CIM 4.0.

“Le imprese, grandi e piccole – prosegue Pisino – hanno la necessità urgente di adattarsi ad un mercato globale che cambia rapidamente: devono quindi cogliere in modo tempestivo e senza alcun timore le sfide dell’industria 5.0, il nuovo paradigma produttivo che mette al centro oltre alle nuove tecnologie e alla gestione profittevole dei dati, anche il benessere del lavoratore e il rispetto dell’ambiente, cogliendo in modo inclusivo i vantaggi offerti dall’applicazione dell’Intelligenza Artificiale. La vera innovazione non si realizza soltanto investendo in macchinari di ultima generazione e in manager iperskillati, occorre conseguire obiettivi sociali pieni che vadano al di là della crescita e dell’occupazione, è fondamentale operare per generare un benessere collettivo da condividere all’interno delle comunità in cui si opera”.

Il programma della tappa di Torino

Tanti gli interventi che animeranno la giornata, con i keynote speech di Francesco Giuliano, Chief Operating Officer F.I.V. E. Bianchi​; Fabrizio Giachetti, CEO Morgan Tecnica; Enrico Cartabbia, Managing Director di Macpi America.

A seguire la tavola rotonda che richiamerà a raccolta alcuni dei più importanti technology provider del panorama industriale che spiegheranno come le tecnologie digitali e di automazione aiutano le aziende a vincere le sfide di una manifattura sempre più flessibile, efficiente e sostenibile.

Nello specifico, interverranno:

Adriano Chinello, PRO Business Unit Leader Arduino​

Michele Greco, Area Sales Manager Beckhoff Automation

Alessandro Bignoli, Office Manager Nord Ovest B&R Automazione Industriale ​

Alessio Venturelli, Global Sector Manager Material Handling & Logistics Bonfiglioli​

Claudio Chieppa, Manager Concept Reply

Sergio Forneris, Head of Product Market Festo insieme a Paolo Errico, CEO Maxfone ​e Vicepresidente Nazionale Piccola Industria di Confindustria con delega a Innovazione e Transizione digitale

insieme a Paolo Errico, CEO Maxfone ​e Vicepresidente Nazionale Piccola Industria di Confindustria con delega a Innovazione e Transizione digitale Giacomo Olgiati, Application Engineer Electronic Nord Drivesystems

Elisabetta Marzufero, Safety & Automation Engineer Pilz Italia​

Francesco Tieghi, Marketing e Comunicazione ServiTecno

Bruno Docimo, Application Engineering Consultancy & TFS Packaging Team Leader Sew-Eurodrive

Ann LoCicero, CEO smartFAB​

Roberto Sannino, Audio and Sensors Platforms R&D Manager, System Research and Applications STMicroelectronics

Maurizio Milazzo, Director South Europe TXOne Networks

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione, che può essere effettuata a questo link.