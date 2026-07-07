Milano si prepara a ospitare la quattordicesima edizione del World Manufacturing Forum, l’appuntamento internazionale che riunisce il mondo accademico, istituzionale e industriale per analizzare le evoluzioni del comparto manifatturiero.
l'appuntamento
World Manufacturing Forum 2026, a ottobre va in scena a Milano il futuro dell’industria
Il 22 e 23 ottobre Milano ospiterà la quattordicesima edizione dell’evento internazionale che unisce industria, istituzioni e mondo accademico. Al centro del dibattito e del nuovo report strategico ci saranno i radar tecnologici e i macro-trend globali necessari per guidare gli investimenti e la competitività delle filiere produttive.
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ROBOTICA
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