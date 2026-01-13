CiZeta Medicali: tecnologia e formazione per efficientare la produzione e sfidare le multinazionali

Nello stabilimento di Cuggiono, in provincia di Milano, CiZeta Medicali produce ogni anno circa 1,6 milioni di calze a compressione graduata: una crescita dei volumi, anche legata all’internazionalizzazione, che ha posto con urgenza la necessità di innovare la produzione e introdurre un monitoraggio digitale in tempo reale per migliorare efficienza dei processi produttivi e qualità del prodotto e competere su un mercato dove operano grosse multinazionali.

La scintilla per l’avvio del percorso è scoccata durante un evento della community del Competence Center MADE ospitato presso l’azienda Bianchi: ispirati da quel caso di successo, il management di CiZeta ha deciso di colmare il gap tecnologico e organizzativo avviando una revisione profonda dei propri processi produttivi in collaborazione con il MADE.

L’obiettivo dichiarato è l’ottimizzazione delle operazioni industriali per recuperare un 10% di efficienza attraverso la raccolta dati e l’introduzione di logiche di Lean Manufacturing. Il progetto, avviato nel 2025 e tutt’ora in corso, punta a trasformare una produzione tradizionale in un sistema interconnesso dove ogni fermo macchina e ogni variazione di velocità diventano informazioni utili per il management.

La roadmap tecnologica dall’assessment al monitoraggio

Il percorso di innovazione è iniziato con una fase di assessment curata dagli esperti di MADE, con l’obiettivo di analizzare i processi operativi per identificare inefficienze e opportunità di miglioramento (pianificazione, programmazione e schedulazione della produzione, produzione, manutenzione, logistica interna e magazzini, qualità, IT); costruire una roadmap strategica per progetti di miglioramento a breve, medio e lungo termine e digitale per modernizzare i sistemi informativi in essere per supportare le operations; analizzare l’efficienza del reparto macchine e individuare le azioni di miglioramento; ottimizzare le performance operative del reparto macchine identificando azioni prioritarie per ridurre gli sprechi, fermi macchina e incrementare la capacità produttiva.

Il primo pilastro del progetto riguarda l’implementazione di un sistema di monitoraggio della sala macchine che permetta di acquisire informazioni costanti sulle prestazioni del vasto parco macchine. Attualmente la velocità di produzione e i tempi di inattività non sono tracciati digitalmente, rendendo difficile identificare con precisione i colli di bottiglia o le cause ricorrenti di inefficienza.

Inoltre l’azienda sta introducendo un software MES (Manufacturing Execution System) per governare l’avanzamento della produzione lungo tutte le sue fasi. Si tratta di un intervento necessario per gestire una complessità temporale significativa dato che i cicli produttivi in CiZeta Medicali possono variare da un minimo di 3 giorni a un massimo di 6 settimane a seconda della tipologia di filato e del trattamento richiesto.

Il MES agirà da ponte tra la sala macchine e l’ERP aziendale garantendo una visibilità completa sullo stato degli ordini e permettendo una programmazione della produzione finalmente basata sulla capacità reale degli impianti. “L’integrazione di questi sistemi ci permetterà di avere una fotografia fedele della fabbrica in ogni istante” afferma Roberto Comina, Operations Manager di CiZeta Medicali.

Il passo successivo è tradurre le informazioni raccolte in azioni correttive immediate. Con i dati estratti dai macchinari sarà possibile stabilire nuovi KPI (Key Performance Indicators) più precisi e legati all’effettivo rendimento orario.

La leva degli incentivi per la sostenibilità degli investimenti

La fattibilità di un piano di ammodernamento così ambizioso è stata garantita da una gestione attenta delle agevolazioni finanziarie disponibili per la transizione digitale. CiZeta Medicali ha potuto beneficiare di importanti contributi legati alle attività svolte con il Competence Center MADE che hanno abbattuto i costi di consulenza tecnica e di implementazione delle nuove tecnologie, rendendo possibile il programma di investimenti e formazione e accelerando il ritorno sull’investimento. “Senza il supporto di questi fondi la transizione verso una produzione guidata dai dati sarebbe stata più lenta e rischiosa”, rileva Comina.

L’accesso ai fondi agevolati ha consentito di aggiornare anche le infrastrutture software necessarie per la tracciabilità. I contributi ricevuti tramite MADE hanno coperto una parte significativa dei costi legati alla fase di progettazione e alla prototipazione dei sistemi di monitoraggio rendendo possibile un approccio “tailor made” sulle specifiche esigenze della sala telai di Cuggiono.

Ma un perno centrale della progettualità sono gli investimenti in un ampio programma di formazione, anch’essa agevolata, svolta sempre sotto l’egida del MADE.

Formazione e lean manufacturing per il cambiamento culturale

La tecnologia rappresenta infatti solo una parte del progetto di CiZeta Medicali, che ha dedicato una fetta consistente degli investimenti al capitale umano. La formazione industriale ha coinvolto circa 30 persone suddivise in due filoni distinti. Il primo gruppo è focalizzato sulle Operations con un programma di training on the job sviluppato su misura e dedicato al Lean Manufacturing. L’obiettivo è sensibilizzare i tecnici di produzione sull’eliminazione degli sprechi e sull’ottimizzazione dei flussi fisici all’interno della fabbrica.

Il secondo filone riguarda invece il Change Management ed è rivolto al personale d’ufficio con un approccio trasversale volto a scardinare vecchie abitudini e favorire l’adozione dei nuovi strumenti digitali.

Il supporto di MADE si è concretizzato anche attraverso visite esperienziali presso altre realtà industriali eccellenti permettendo al team di CiZeta di confrontarsi con casi d’uso reali di digitalizzazione.

Verso una produzione guidata dal dato reale

L’implementazione delle nuove tecnologie e il cambio di mentalità indotto dalla formazione Lean pongono le basi per una gestione scientifica della manifattura sanitaria. CiZeta Medicali dimostra che l’efficienza non si ottiene solo acquistando nuovi macchinari ma imparando a far parlare quelli già presenti in fabbrica.

La riduzione prevista degli scarti e dei tempi morti è ormai una necessità strategica per mantenere la produzione competitiva sul territorio nazionale. Inoltre la tracciabilità granulare garantita dal MES permetterà di affinare i costi di produzione rendendo l’azienda più flessibile nella gestione del catalogo prodotti.

L’esperienza dell’azienda di Cuggiono conferma che la collaborazione con i centri di competenza come MADE è la chiave per affrontare la complessità della transizione 4.0 in modo strutturato. CiZeta Medicali sta costruendo un modello dove la qualità del prodotto tessile, nota in tutto il mondo, viene finalmente supportata da una gestione operativa di eccellenza. Il recupero di quel 10% di efficienza rappresenta solo il primo passo di una visione a lungo termine che vede la fabbrica come un organismo trasparente dove ogni dato generato contribuisce al valore finale del brand.