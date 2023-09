Mitsubishi Electric promuove la formazione tecnica per colmare il divario di competenze nel mercato del lavoro

Il divario tra le competenze ricercate dalle aziende – siano esse tecniche, scientifiche, sociali – e quelle possedute dai lavoratori o da chi si affaccia sul mercato del lavoro a termine della carriera scolastica è in continuo aumento.

Questo fenomeno, conosciuto anche come skill mismatch è una forbice che continua ad allargarsi, limitando il futuro dell’occupabilità e minando la produttività del nostro Paese.

In questo contesto di profonda trasformazione nel tessuto lavorativo e sociale, un aiuto per affrontare questa sfida arriva dalla collaborazione tra istruzione e mondo del lavoro.

Da diversi anni, Mitsubishi Electric ha avviato percorsi con scuole tecniche superiori, ITS, università e centri di formazione locali per avvicinare il mondo della formazione tecnica a quello aziendale.

Attraverso le sue divisioni di Climatizzazione, Automazione Industriale e Meccatronica, l’azienda promuove la conoscenza e la sperimentazione pratica, fornendo ai giovani capacità tecniche e professionali concrete.

L’impegno di Mitsubishi verso la formazione

Sono stati oltre 23 gli eventi formativi realizzati dalle divisioni Automazione Industriale e Meccatronica di Mitsubishi Electric nel corso dell’anno scolastico 2022-2023.

Gli eventi, corsi in aula e webinar, sono stati realizzati in collaborazione con ITS, istituti professionali e università, in 8 regioni italiane (Lombardia, Toscana, Veneto, Friuli, Emilia-Romagna, Piemonte, Abruzzo, Puglia) e hanno coinvolto circa 600 studenti, per oltre 500 ore di formazione erogate dell’azienda e dai propri partner, a cui si aggiungono 10 visite guidate alla Demo Room nella nuova sede Mirai di Vimercate (MB).

La proposta didattica di Mitsubishi Electric è stata ideata per contribuire allo sviluppo delle capacità tecnico-pratiche degli studenti, dando loro competenze aggiornate per renderli capaci di affrontare l’integrazione con il mondo del lavoro che si prospetterà.

“Avvicinare le aziende al mondo della scuola e viceversa è una sfida tanto impegnativa quanto importante”, commenta Alessandro Munari, AcadeMy Education Coordinator.

“Durante le attività in collaborazione con gli istituti quali visite al nostro Show-room della sede di Vimercate, giornate di formazione e stage, gli studenti hanno la possibilità di entrare in contatto con diverse figure e ruoli aziendali, come ad esempio tecnici, sales, marketing e risorse umane, affiancandoli e supportandoli per indirizzare le loro scelte”, aggiunge.

Preparare i giovani all’innovazione di oggi e del domani

La Divisione Climatizzazione si focalizza su tecnologia all’avanguardia, elevata efficienza energetica, qualità, affidabilità e tutela dell’ambiente. Pertanto, dedica grande attenzione alla formazione dei talenti che saranno responsabili di interpretare e sviluppare l’innovazione richiesta dalla società e continuamente prodotta.

Nell’anno scolastico appena concluso, la Divisione Climatizzazione ha erogato oltre 60 ore di formazione a 55 studenti provenienti da istituti tecnici e scuole primarie. Questa formazione pratica ha permesso agli studenti di acquisire competenze nel campo dell’impiantistica termoidraulica e di metodi operativi.

“Incontrare i ragazzi di questa fascia di età è un privilegio e, allo stesso tempo, una responsabilità. Un privilegio perché noi formatori abbiamo la possibilità di dialogare direttamente con studenti che stanno plasmando la loro cultura, non solo tecnica e scientifica”, commenta Gaetano Parisi, Education & Training Manager Divisione Climatizzazione.

“E qui arriva il concetto di responsabilità: tutto questo lo dobbiamo fare con grande attenzione, ricordandoci che non dobbiamo in nessun modo sostituirci all’istituzione scolastica ma affiancarci e integrarci alla stessa, magari con linguaggi e modalità diverse, in certi casi anche originali”, aggiunge.

Il successo della piattaforma digitale Mentor ME

All’interno dell’ambito dell’Automazione Industriale e della Climatizzazione, è importante evidenziare il successo di Mentor ME, una piattaforma innovativa e gratuita disponibile online a livello nazionale.

Lanciata in fase di testing a settembre 2019, Mentor ME è stata creata con l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti e piani didattici esperienziali di e-learning, promuovendo l’acquisizione di competenze professionali utili per avviarsi nel mondo del lavoro.

Per i docenti, si è rivelata un’ottima risorsa per aggiornarsi sulle tecnologie più innovative utilizzate nel contesto aziendale.

Attualmente, Mentor ME è adottata da quasi 1.000 istituti in Italia e oltre 14.500 studenti provenienti da scuole tecniche hanno completato con successo i propri percorsi di e-learning sulla piattaforma. Di recente, è stato aggiunto un nuovo modulo dedicato alla Responsabilità Sociale d’Impresa.

Oltre la formazione: l’impegno verso l’innovazione sociale

Accanto agli obiettivi di Mitsubishi Electric di utilizzare la propria tecnologia per dare un contributo alla società e al miglioramento della qualità della vita nel mondo, c’è anche la necessità di sostenere le comunità dei territori in cui opera, collaborando a progetti di innovazione sociale insieme ai propri partner.

È il caso di Deploy Your Talents – l’iniziativa di Fondazione Sodalitas che ha l’obiettivo di rilanciare gli studi delle discipline STEM superando gli stereotipi di genere – o STEM by Me, che aiuta i giovani studenti a comprendere le opportunità offerte dal mondo del lavoro e a fare scelte consapevoli.

“Dal 2016 Mitsubishi Electric prende parte a questi eventi lavorando di volta in volta insieme a studenti e studentesse di istituti tecnici e scientifici per aiutarli a sviluppare e acquisire capacità utili al loro ingresso nel mondo del lavoro e a integrare conoscenza e applicazione pratica, scoprendo nuove professioni e favorendo l’ottenimento di un sapere spendibile per il loro futuro”, dichiara Roberta Salvaderi, Corporate Communications & CSR Team Leader.

“Il nostro obiettivo – continua – è avvicinare i giovani, soprattutto le ragazze, alle materie tecnico-scientifiche, e portarle a esplorare opportunità di carriera in settori tradizionalmente maschili”.