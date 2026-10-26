Industria 4.0: come documentare il mantenimento dei requisiti nel tempo dopo la perizia

La perizia fotografa un istante. La fabbrica, invece, continua a muoversi.

Dal giorno successivo alla verifica può cambiare un indirizzo IP, essere aggiornato un firmware, sostituito un gateway o modificata una rete. Il MES può evolvere, l’ERP essere migrato su una nuova piattaforma, un componente essere sostituito durante una manutenzione. Possono cambiare i flussi informativi, le modalità di accesso remoto e, talvolta, persino il processo nel quale il bene è inserito.

La macchina può rimanere la stessa sulla targhetta e diventare, nel tempo, parte di un’architettura tecnologica profondamente diversa.

È qui che nasce una questione spesso sottovalutata: che cosa accade ai requisiti Industria 4.0 dopo la perizia?

Il problema, naturalmente, non è che la fabbrica cambi. Una fabbrica che non cambia difficilmente può definirsi innovativa. Il problema è che, mentre cambia, deve continuare a essere possibile ricostruire che cosa è mutato e che cosa, invece, è rimasto vero.

La perizia non chiude la vita tecnica dell’investimento

Nella pratica la perizia viene talvolta percepita come il punto finale del progetto: il bene è entrato in funzione, è stato interconnesso, i requisiti sono stati verificati e la documentazione è stata predisposta.

Dal punto di vista tecnico, però, quella è soltanto una tappa.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 23 luglio 2021 ha chiarito che le caratteristiche tecnologiche richieste e il requisito dell’interconnessione devono essere mantenuti per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Ai fini dei successivi controlli, spetta inoltre all’impresa beneficiaria documentarne il mantenimento attraverso un’“adeguata e sistematica reportistica”.

Non è quindi sufficiente poter dimostrare che il bene fosse conforme il giorno della perizia. Occorre poter ricostruire la permanenza dei requisiti durante il periodo nel quale l’agevolazione viene fruita.

In questa prospettiva la perizia assume anche un secondo significato: diventa una baseline tecnica, un punto di riferimento dal quale leggere l’evoluzione successiva del sistema.

La baseline non serve a congelare la fabbrica nella configurazione originaria. Serve, al contrario, a permetterle di evolvere senza perdere la possibilità di comprendere da dove è partita.

Un bene 4.0 vive anche attraverso le sue relazioni

Questo aspetto diventa particolarmente evidente quando si considera la natura stessa di un bene interconnesso.

Una macchina non opera più soltanto attraverso le proprie caratteristiche intrinseche. Riceve informazioni, ne genera altre, dialoga con sistemi di supervisione, software gestionali, MES, ERP, database, piattaforme cloud o altre apparecchiature.

In altre parole, una parte del suo valore tecnologico risiede nelle relazioni che riesce a mantenere con ciò che la circonda.

Per questo due modifiche apparentemente simili possono avere conseguenze completamente diverse.

Cambiare un indirizzo IP mantenendo invariata l’architettura di comunicazione non equivale a eliminare il gateway attraverso il quale il bene dialogava con il sistema aziendale. Aggiornare un software conservandone le funzioni rilevanti non è la stessa cosa che sostituire il sistema che inviava gli ordini di produzione alla macchina.

La domanda corretta non è quindi semplicemente: “la macchina è stata modificata?”. È piuttosto: “la modifica incide sul modo in cui vengono soddisfatti i requisiti che avevamo verificato?”.

È una differenza sostanziale, perché sposta l’attenzione dall’oggetto al sistema.

Dalla baseline al change management

Qui un principio tipico dell’ingegneria dei sistemi diventa particolarmente utile anche nella gestione della conformità 4.0: il change management.

Governare il cambiamento significa innanzitutto sapere quale fosse la configurazione di partenza e quali elementi fossero rilevanti ai fini della verifica.

L’architettura di rete, i sistemi coinvolti, i protocolli utilizzati, i flussi di informazioni in ingresso e in uscita, le versioni software significative, le modalità di interconnessione e integrazione costituiscono quindi non soltanto materiale utile alla perizia iniziale, ma una vera memoria tecnica del sistema.

Quando uno di questi elementi viene modificato, dovrebbe rimanerne traccia.

Non significa trasformare ogni intervento manutentivo in un procedimento formale. Significa adottare un criterio proporzionato: quanto più una modifica si avvicina a uno dei requisiti verificati, tanto maggiore deve essere la capacità di documentarne natura, effetti ed eventuali test eseguiti.

Senza un punto di partenza documentato, infatti, anche un’evoluzione tecnicamente corretta può diventare, dopo alcuni anni, difficile da ricostruire.

Documentare non significa accumulare documenti

C’è poi un altro equivoco da evitare. Un’adeguata reportistica non coincide con l’accumulo indiscriminato di screenshot, file di log o estrazioni dai sistemi aziendali.

La UNI/PdR 171:2024, pubblicata per fornire un approccio metodologico uniforme alla reportistica relativa agli investimenti 4.0, richiama i concetti di adeguatezza e sistematicità. La periodicità non è fissata in modo uguale per tutti: deve essere coerente con il processo nel quale il bene viene impiegato.

È un principio importante. Una linea che esegue centinaia di cicli al giorno non deve necessariamente essere documentata nello stesso modo di un impianto che completa poche lavorazioni complesse nell’arco di alcune settimane.

La documentazione dovrebbe raccontare, con la precisione propria dell’ingegneria, la storia tecnica dell’investimento.

Non basta sapere che esistono dei dati. Occorre essere in grado di usarli, anche a distanza di tempo, per rispondere a una domanda molto semplice: come siamo arrivati dalla configurazione verificata allora a quella che utilizziamo oggi?

Un fascicolo annuale come buona pratica

È in questo contesto che può essere utile introdurre una verifica periodica, ad esempio con cadenza annuale.

Va chiarito un punto: non esiste un obbligo generale di rifare ogni anno la perizia e la UNI/PdR 171:2024 non stabilisce una periodicità annuale obbligatoria per la reportistica. La frequenza delle evidenze deve essere coerente con il processo.

Un fascicolo annuale può però svolgere una funzione diversa. Le evidenze dell’interconnessione possono essere prodotte con la periodicità tecnicamente appropriata durante l’anno; una volta l’anno, l’impresa può raccoglierne una sintesi, verificare se siano intervenute modifiche significative e aggiornare la fotografia complessiva del sistema.

Il fascicolo potrebbe riportare la configurazione corrente, le principali variazioni rispetto alla situazione precedente, gli aggiornamenti hardware e software rilevanti, eventuali periodi di indisponibilità e le relative cause, oltre ad alcune evidenze rappresentative dello scambio dei dati e agli eventuali test eseguiti dopo modifiche importanti.

Non sarebbe una nuova perizia. Sarebbe, piuttosto, un capitolo aggiunto ogni anno alla storia tecnica del bene.

Questo evita uno dei problemi più frequenti: arrivare a distanza di anni a un controllo e tentare di ricostruire retroattivamente modifiche di cui nessuno ricorda più con precisione data, motivazione o impatto.

L’obiettivo non è produrre più carta. È ridurre la distanza tra ciò che è realmente accaduto nell’impianto e ciò che l’impresa sarà ancora in grado di dimostrare in futuro.

Quando una modifica richiede nuovi test

Anche qui occorre evitare automatismi. Non ogni variazione richiede una nuova perizia completa. Una sostituzione o un aggiornamento che non incida sulle caratteristiche rilevanti può essere tracciato nella documentazione tecnica senza necessariamente riaprire l’intero processo di verifica.

Quando invece la modifica coinvolge direttamente l’architettura attraverso cui vengono soddisfatti interconnessione, integrazione o altri requisiti rilevanti, può diventare opportuno ripetere i test interessati e conservarne i risultati.

Nei casi di maggiore impatto può essere utile anche una relazione tecnica integrativa che descriva la modifica, ne valuti gli effetti e documenti il permanere dei requisiti.

La logica dovrebbe rimanere quella dell’ingegneria: verificare ciò che il cambiamento ha effettivamente interessato, senza considerare irrilevante qualsiasi modifica ma senza neppure trasformare ogni intervento in una nuova certificazione completa.

Una fabbrica digitale non può essere condannata all’immobilità per conservare la propria conformità. Deve poter evolvere.

La questione è se quella evoluzione rimanga comprensibile, verificabile e coerente con le condizioni che avevano consentito di accedere al beneficio.

Il tema ritorna con il nuovo Iperammortamento

Con il nuovo Iperammortamento 2026-2028 il rapporto tra impresa e investimento agevolato continua, del resto, anche dopo il completamento.

Il decreto attuativo del 7 maggio 2026 attribuisce al GSE il compito di effettuare verifiche documentali e controlli sulla sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dalla disciplina. L’impresa è tenuta a conservare e rendere disponibile la documentazione necessaria ai controlli sugli elementi tecnici e di costo dell’investimento.

La stessa disciplina prevede, a partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine della fruizione dell’agevolazione, una comunicazione periodica entro il 20 gennaio di ciascun anno sugli investimenti effettuati, sui costi sostenuti e sulla previsione di utilizzo del beneficio, seguita entro il 30 giugno da un’integrazione relativa al piano di ammortamento.

Sono comunicazioni con una funzione diversa dalla reportistica tecnica sul mantenimento dei requisiti e non devono essere confuse con essa. Segnalano però un principio importante: la vita dell’investimento agevolato non termina con la comunicazione di completamento.

Ed è ragionevole che alla continuità amministrativa e fiscale corrisponda anche una capacità dell’impresa di conservare nel tempo la memoria della sua evoluzione tecnica.

Dalla traccia alla conoscenza

In uno dei suoi taccuini, Leonardo da Vinci annotava: «La sapienza è figliola della sperienza».

In un sistema industriale quella “sperienza” è anche ciò che accade alla tecnologia mentre viene utilizzata: gli aggiornamenti che la migliorano, le anomalie che ne rivelano i limiti, gli adattamenti resi necessari da nuovi processi, le modifiche introdotte per farla dialogare con sistemi che prima non esistevano.

Ma l’esperienza diventa conoscenza soltanto quando ne rimane memoria.

È anche per questo che documentare l’evoluzione di un investimento non significa semplicemente proteggere un beneficio fiscale. Significa costruire conoscenza tecnica dell’impianto.

Un sistema del quale siano ricostruibili architettura, interfacce, modifiche, versioni e flussi informativi è più semplice da manutenere, aggiornare e integrare. È meno dipendente dalla memoria delle singole persone e, spesso, anche dai singoli fornitori.

La perizia rimane allora un momento essenziale. Ma non può essere considerata l’ultima pagina della storia.

La conformità non consiste nel congelare ciò che è stato verificato. Consiste nel saper governare ciò che cambia senza perdere traccia di ciò che deve rimanere vero.