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Iperammortamento, dal 15 ottobre è possibile effettuare le comunicazioni di completamento

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Dalle ore 12 del 15 ottobre è possibile inviare al GSE le comunicazioni di completamento degli investimenti relativi al Nuovo Piano Transizione 5.0. La procedura è riservata alle imprese che hanno già ottenuto l’esito positivo della comunicazione di conferma. Ecco i documenti necessari, le regole e le scadenze.

Pubblicato il 15 ott 2026
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Si completa finalmente l’attivazione della piattaforma del GSE per la gestione delle comunicazioni relative all’iperammortamento 2026-2028, la misura che il Governo ha denominato Nuovo Piano Transizione 5.0. Dalle ore 12 di giovedì 15 ottobre 2026 le imprese possono trasmettere le comunicazioni di completamento degli investimenti, terza e ultima fase della procedura necessaria per accedere all’agevolazione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
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