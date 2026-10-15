Si completa finalmente l’attivazione della piattaforma del GSE per la gestione delle comunicazioni relative all’iperammortamento 2026-2028, la misura che il Governo ha denominato Nuovo Piano Transizione 5.0. Dalle ore 12 di giovedì 15 ottobre 2026 le imprese possono trasmettere le comunicazioni di completamento degli investimenti, terza e ultima fase della procedura necessaria per accedere all’agevolazione.
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Iperammortamento, dal 15 ottobre è possibile effettuare le comunicazioni di completamento
Dalle ore 12 del 15 ottobre è possibile inviare al GSE le comunicazioni di completamento degli investimenti relativi al Nuovo Piano Transizione 5.0. La procedura è riservata alle imprese che hanno già ottenuto l’esito positivo della comunicazione di conferma. Ecco i documenti necessari, le regole e le scadenze.
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