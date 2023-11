Nel piano Transizione 5.0 crediti al 40% per investimenti fino a 30 milioni di euro

Sono “in chiusura, entro non più di due settimane” le interlocuzioni avviate dal Governo con la Commissione Europea su RePower EU e PNRR. A dirlo è Raffaele Spallone, dirigente della divisione digitalizzazione delle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in occasione del Forum Industria Digitale organizzato da Anie Automazione e Messe Frankfurt Itali a Cremona.

“Il piano Transizione 5.0 – dice Spallone – punta alla complementarità tra digitale e green e rappresenta l’evoluzione del piano Transizione 4.0 con l’obiettivo di agevolare la revisione dei processi produttivi delle imprese in ottica green grazie alle tecnologie digitali”.

Un ‘addendum’ per gli investimenti green

Il piano Transizione 5.0, spiega Spallone, “rappresenta un addendum del piano Transizione 4.0”.

La parte 4.0 del piano, infatti, resterà inalterata fino a fine 2025 con le aliquote attualmente disponibili e pari al 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, che scendono al 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni e poi al 5% per quelli fino a 20 milioni di euro.

La novità sarà per le progettualità in grado di impattare sugli aspetti “green”. Qui, grazie alle “importanti risorse” a valere sul piano RePowerEU (circa 4 miliardi di euro, ndr) “stiamo lavorando a un piano che vedrà le aliquote salire al 40% per investimenti fino a 30 milioni”, anticipa Spallone.

Il meccanismo sarà sempre quello dei crediti d’imposta, dunque, ma con un’importante differenza: il focus non sarà più su una merceologia che rientri in uno degli allegati A e B, come attualmente è per la parte 4.0, “ma su una progettualità” in ottica green che potrà appunto essere incentivata con le aliquote fino al 40% per investimenti fino a 30 milioni.

Incentivi e trasferimento tecnologico centrali per supportare le twin transitions

Per supportare le cosiddette twin transitions i piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0 saranno centrali.

Ma altrettanto importante è la nuova organizzazione che il Governo sta dando all’ecosistema del trasferimento tecnologico.

“Il rifinanziamento dei Competence Center, gli EDIH, le Test & Experimentation Facilities e i prossimi poli di innovazione delle associazioni di categoria sono essenziali per rispondere alle sfide delle transizioni gemelle”, conclude Spallone.