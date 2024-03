Transizione 5.0, il Governo valuta un emendamento per chiedere alle imprese di confermare l’avvio degli investimenti

Dopo aver prodotto la certificazione ex ante e ricevuto dal GSE l’OK che vale come “prenotazione” dell’investimento, le imprese avranno a disposizione un tempo limitato – qualche settimana – per confermare al Governo e al GSE l’effettivo avvio degli investimenti pianificati. Questa, in sintesi, l’idea alla base di un emendamento che il Governo sta valutando di proporre nel corso del processo di conversione in legge del decreto che istituisce il Piano Transizione 5.0. Lo ha anticipato Raffaele Spallone, Dirigente divisione digitalizzazione delle imprese e analisi dei settori produttivi, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nel corso della sessione “Finanziare l’innovazione al servizio della transizione digitale e green: le novità del piano Transizione 5.0” nell’edizione odierna dell’Industry 4.0 360 Summit.

La questione è di cruciale importanza e assolve a un duplice scopo. In primo luogo, serve per evitare che le imprese prenotino somme senza poi dare effettivamente avvio agli investimenti pianificati, sottraendoli però, in virtù della prenotazione, alla disponibilità delle altre imprese. Di qui la scelta del Governo di introdurre, tramite un emendamento che sarà presentato nel corso della conversione del decreto legge, l’obbligo di fornire una conferma dell’effettivo avvio degli investimenti pianificati.

Questa scelta ha poi un secondo effetto “collaterale” di non minore importanza: poiché ci sarà un tempo limitato tra l’invio della comunicazione ex ante e l’avvio degli investimenti (cioè l’effettuazione dell’ordine dei beni strumentali), le imprese avranno interesse a presentare il progetto solo quando saranno effettivamente pronte. Questo eliminerà il rischio che le domande si concentrino tutte nel primo giorno di operatività della piattaforma, con un effetto “click day” che il Governo vorrebbe assolutamente scongiurare.

Indice degli argomenti La formazione

Le certificazioni

La formazione

Nel corso della sessione di domande e risposte, Spallone ha anche offerto altri interessanti spunti e conferme. Il primo è relativo al perimetro delle attività di formazione che potranno essere presentate in aggiunta agli investimenti in beni strumentali. Il dirigente del Ministero ha infatti specificato che le attività formative dovranno riguardare il progetto di innovazione e quindi il processo interessato dagli investimenti. Se così fosse non sarebbe possibile, per esempio, fare formazione su beni strumentali che non sono oggetto dell’investimento o su altre aree di attività dell’azienda che non sono interessate dal progetto di innovazione finalizzata al risparmio energetico.

Le certificazioni

Un’ulteriore conferma arriva invece sulla questione della certificazione ex ante che, come sappiamo, dovrà produrre una stima del risparmio energetico generato dai beni strumentali 4.0 sul processo produttivo. La domanda era relativa al caso in cui un’azienda tessile proceda a rinnovare 25 dei 50 telai su cui si basa il proprio processo produttivo. Spallone ha confermato che il risparmio energetico va calcolato rispetto all’intero processo produttivo interessato dall’investimento (quindi i 50 telai) e non solo rispetto agli specifici beni oggetto della sostituzione.

Il dirigente del Ministero ha inoltre confermato che, benché la norma non imponga di dimostrare nella certificazione ex post il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico, i controlli successivi del GSE potranno vertere anche su questo punto. Le aziende dunque saranno chiamate a raccogliere e conservare anche la documentazione relativa all’effettivo conseguimento del risparmio energetico in base al quale hanno avuto accesso all’incentivo.