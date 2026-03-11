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Intelligenza artificiale nelle Pmi: al via in Lombardia ‘AI adoption’

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AI adoption è il percorso del Digital Innovation Hub di Confindustria Lombardia che accompagna le imprese nell’integrazione delle tecnologie avanzate attraverso assessment digitali e roadmap personalizzate. L’iniziativa mira a superare le barriere nella gestione dei dati e a favorire una strategia di business concreta, integrandosi con progetti come ForgIA di Assolombarda per la tutela della proprietà intellettuale.

Pubblicato il 11 mar 2026
Poliani

Approfondire le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale per il sistema produttivo, supportare le piccole e medie imprese nel percorso di adozione delle nuove tecnologie, rimuovere le barriere che ne frenano l’integrazione nei processi produttivi.

Sono questi i temi toccati nella tappa lombarda del roadshow “AI per le PMI – Innovazione, Opportunità e Crescita”, promosso da Confindustria Innovation Hub, organizzata dal Digital Innovation Hub di Confindustria Lombardia e co-organizzata da Assolombarda.

L’iniziativa ha riunito rappresentanti del sistema confindustriale, esperti e imprese del territorio per confrontarsi sulle prospettive di utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali e sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie per rafforzare la competitività delle PMI.

Nel corso dell’evento sono stati affrontati diversi temi legati alla trasformazione digitale delle imprese, con interventi dedicati alle tecnologie emergenti, alle strategie di innovazione e alle esperienze concrete di applicazione dell’intelligenza artificiale nel mondo produttivo.

Indice degli argomenti

Il percorso ‘AI adoption’ del DIH Lombardia

L’evento è stat l’occasione per presentare AI adoption, il nuovo percorso sviluppato dal Digital Innovation Hub di Confindustria Lombardia per guidare le piccole e medie imprese nell’integrazione delle tecnologie avanzate nei processi aziendali.

L’iniziativa mira a superare le criticità legate alla gestione dei dati e alla digitalizzazione, offrendo una strategia coerente con le reali necessità di business attraverso tre fasi:

  • Assessment di maturità digitale, per analizzare processi aziendali, dati disponibili e livello di digitalizzazione
  • Definizione della roadmap di AI Adoption, con l’individuazione delle iniziative prioritarie e delle opportunità di applicazione dell’intelligenza artificiale
  • Approfondimenti operativi e supporto all’implementazione, per accompagnare le imprese nello sviluppo e nella realizzazione dei progetti.

“L’intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità per il sistema produttivo, ma molte imprese hanno ancora bisogno di strumenti concreti per comprenderne le potenzialità e integrarla nei propri processi”, spiega Stefano Poliani, Presidente DIH Lombardia.

“Con questo percorso vogliamo accompagnare le PMI passo dopo passo, dalla fase di analisi fino all’implementazione delle soluzioni”, aggiunge.

Sviluppo di applicazioni verticali e sovranità del dato industriale

L’ecosistema digitale si arricchisce con il progetto ForgIA, illustrato da Paolo Guazzotti, Direttore Settore Innovazione, Finanza, Energia Assolombarda, finalizzato a valorizzare i dati industriali tutelando la proprietà intellettuale.

Un ruolo centrale nell’incontro è stato riservato alle testimonianze aziendali di Epta Group ed Elettrocablaggi, che hanno condiviso esperienze e casi concreti di applicazione dell’intelligenza artificiale nei processi industriali e organizzativi, evidenziando come queste tecnologie possano contribuire a migliorare efficienza, qualità e capacità decisionale delle imprese.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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