Il futuro della manifattura italiana non è più una sfida da affrontare in solitaria, ma una partita che si vince facendo “massa critica” e mettendo l’uomo al centro della rivoluzione tecnologica: è il messaggio emerso durante la prima semifinale dei MADE Future Industry Awards di Brescia.
innovazione
Piccolo non è più bello: le sfide per la competitività del Made in Italy
Nel corso dell’evento di premiazione della prima semifinale dei MADE Future Industry Awards di Brescia si è discusso dei limiti strutturali della manifattura italiana e di quali azioni siano necessarie per rilanciare la competitività del Made in Italy e traghettare l’industria verso il futuro. Il messaggio è: superare la frammentazione e fare massa critica, anche attraverso le filiere dell’innovazione.
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