Attualità Tecnologie Incentivi Ricerca e Innovazione Formazione e competenze Newsletter

innovazione

Piccolo non è più bello: le sfide per la competitività del Made in Italy

Home Attualità
Indirizzo copiato

Nel corso dell’evento di premiazione della prima semifinale dei MADE Future Industry Awards di Brescia si è discusso dei limiti strutturali della manifattura italiana e di quali azioni siano necessarie per rilanciare la competitività del Made in Italy e traghettare l’industria verso il futuro. Il messaggio è: superare la frammentazione e fare massa critica, anche attraverso le filiere dell’innovazione.

Pubblicato il 1 apr 2026
viscardi
Gianluigi Viscardi, Presidente del Cluster Fabbrica Intelligente.

Il futuro della manifattura italiana non è più una sfida da affrontare in solitaria, ma una partita che si vince facendo “massa critica” e mettendo l’uomo al centro della rivoluzione tecnologica: è il messaggio emerso durante la prima semifinale dei MADE Future Industry Awards di Brescia.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Argomenti

Canali

ROBOTICA

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • innovazione-manifatturiera-innovationpost

  • politica industriale

    L'innovazione manifatturiera che serve al Made in Italy: la visione del MICS

    07 Nov 2025

    di Mattia Lanzarone

    Condividi
  • Marco Taisch, presidente MICS

  • Il Made in Italy oltre la tradizione, Taisch: "La manifattura punti su innovazione, sostenibilità e scalabilità"

    23 Giu 2025

    di Franco Canna

    Condividi
  • sensore monitoraggio infrastrutture

  • ricerca e innovazione

    Piccolo come un chip, sensibile come un laboratorio: un sensore per tutelare le infrastrutture e prevenire l’inquinamento

    24 Mar 2026

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • Corvina Exor Robee

  • SMART MANUFACTURING

    Automazione Made in Italy, com’è fatta e come funziona la smart factory di Exor International e Corvina

    10 Lug 2025

    di Franco Canna

    Condividi