Piccolo non è più bello: le sfide per la competitività del Made in Italy

innovazione

Nel corso dell’evento di premiazione della prima semifinale dei MADE Future Industry Awards di Brescia si è discusso dei limiti strutturali della manifattura italiana e di quali azioni siano necessarie per rilanciare la competitività del Made in Italy e traghettare l’industria verso il futuro. Il messaggio è: superare la frammentazione e fare massa critica, anche attraverso le filiere dell’innovazione.