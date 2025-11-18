Un hub di 14.000 metri quadrati nel cuore della Food Valley per blindare il know-how tecnologico e accelerare sui nuovi trend di consumo. Barilla ha inaugurato oggi a Parma il BITE, acronimo di Barilla Innovation & Technology Experience, ma anche un richiamo all’icona del food, il “morso”. Un’operazione industriale che vale oltre 20 milioni di euro di investimento iniziale, più altri 2 milioni annui stanziati per l’aggiornamento costante degli impianti pilota.
IL FUTURO DEL FOOD
Nasce il Barilla Innovation & Technology Experience: 20 milioni per ricerca, sviluppo e innovazione
Barilla inaugura a Parma il centro BITE: un investimento di 20 milioni di euro per accelerare ricerca, sviluppo e innovazione nel settore Food. 200 professionisti, impianti pilota e open innovation al centro del progetto.
Argomenti
Canali