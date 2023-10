Sostenibilità, i dati dell’Istat: virtuose sette imprese manifatturiere su dieci

La sostenibilità è una realtà sempre più diffusa e concreta nella manifattura italiana. Le aziende più grandi guidano e trainano lo sviluppo – anche in questo ambito come in molti altri dell’innovazione –, mentre le piccole e medie imprese seguono in ordine sparso, con le solite eccezioni e avanguardie di eccellenza.

Lo sviluppo delle attività e politiche virtuose nelle imprese italiane è stato esaminato e illustrato dall’Istat, che come sempre sul tema mette a disposizione una valanga di numeri e dati utili a comprendere la situazione di scenario e le possibili evoluzioni future.

“Le grandi imprese sistematicamente sono le più attive in tutte le azioni di sostenibilità sociale e il divario con le piccole imprese è ancora notevole in tutte le tipologie di azioni”, rileva l’Istituto nazionale di statistica: “osservando i singoli settori del manifatturiero, le più alte percentuali di imprese attive nelle varie azioni indagate di sostenibilità sociale risultano essere quelle attive nelle Altre industrie e riparazioni macchine, nella Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e nelle Industrie alimentari e tabacco”.

Sette aziende manifatturiere su dieci sono virtuose

Ecco i numeri dello scenario: il 69% delle imprese manifatturiere, a giugno scorso, ha già intrapreso azioni di sostenibilità. Tra queste, il 56% adotta azioni di tutela ambientale, il 61% di responsabilità sociale e il 39% di sostenibilità economica. Le grandi imprese sono mediamente più attive in tutte le pratiche di sostenibilità: oltre nove grandi imprese su 10 (91% del totale) svolgono azioni di sostenibilità, contro il 47% delle piccole imprese.

Guidano le aziende del petrolifero e farmaceutica

Non solo.risultano più sicuri tra le imprese manifatturiere: le pratiche di sostenibilità sociale (applicate dal 60% delle imprese che praticano sostenibilità) includono misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro (53% delle imprese manifatturiere), sicurezza dei processi produttivi (43%), welfare aziendale (38%); segue il lavoro agile (34% delle imprese). Poco praticati il congedo parentale e la salvaguardia delle pari opportunità applicati soltanto dal 24% delle imprese che svolgono azioni socialmente sostenibili.

Da un punto di vista geografico, sono le imprese manifatturiere del Nord-ovest e del Nord-est a svolgere più iniziative di sostenibilità, rispettivamente il 71% e il 70% del totale delle imprese manifatturiere, al Centro sono il 65%, mentre al Sud la percentuale è del 60%.

Tra i settori economici, la più alta quota di imprese che intraprendono azioni di sostenibilità si rileva nella Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi (90% delle imprese), seguono la Farmaceutica (88%) e la Fabbricazione dei mezzi di trasporto (86% dei casi). Emerge come meno virtuoso il settore della Metallurgia con il 57% delle imprese, seguito dalle Altre industrie (62%).

Lo sviluppo della Sostenibilità nel settore dei servizi

Guardando alle componenti della sostenibilità, nel settore della Fabbricazione di coke e di prodotti petroliferi le imprese sono più attive nelle pratiche di tutela ambientale (89% del totale), ma anche per la sostenibilità sociale (88%) e per quella economica (con il 75% delle imprese). Nella Farmaceutica prevale la componente sociale, con l’83% delle aziende, quella ambientale con l’80% dei casi, e quella economica con il 52% del totale.

Per quanto riguarda invece il settore dei servizi, il 62% delle imprese ha intrapreso azioni di sostenibilità. Tra queste, il 49% ha svolto iniziative di tutela ambientale, il 57% pratiche di sostenibilità sociale e il 35% azioni di sostenibilità economica. Anche qui, le più attive (4 su 5) sono le grandi imprese.

Le azioni socialmente sostenibili comprendono: la sicurezza nei luoghi di lavoro (46% delle imprese che svolgono sostenibilità sociale), il welfare aziendale (39%) e il lavoro agile (38%). Seguono le azioni per gli orari flessibili e il part time (33%), la salvaguardia delle pari opportunità (32%) e la promozione dello sviluppo professionale (28%). Meno praticate sono le azioni di rigenerazione urbana (12%).

è quello che mostra la percentuale più alta di imprese attive in azioni di sostenibilità con il 77% del totale, tra esse il 75% è attiva in sostenibilità sociale. Il settore dei Servizi alle imprese e altri servizi è quello meno virtuoso, solo il 49% delle imprese persegue azioni di sostenibilità, il 41% di queste è attivo nella sostenibilità sociale.

Guardando al futuro, “il 55% delle imprese dei servizi che adottano pratiche sostenibili prevede per i prossimi anni iniziative di responsabilità sociale”, sottolinea l’analisi dell’Istat, ma “l’impegno sarà minore in particolare nel lavoro agile, essenzialmente per le grandi imprese, e in diverse altre azioni, compresa la sicurezza nei luoghi di lavoro, che tuttavia rimane la principale azione di sostenibilità sociale”.

Le prospettive nel triennio 2023-2025

Per il periodo 2023-2025, si prevede un aumento delle aziende che svolgeranno attività di sostenibilità sociale, che interesserà il 65% delle imprese manifatturiere che fanno sostenibilità.

Nel triennio, tra le iniziative che verranno maggiormente intraprese dalle imprese troviamo ancora la sicurezza sul lavoro e dei processi produttivi, rispettivamente il 56% e il 47% dei casi, seguite dal welfare aziendale con il 40%. Mentre lo smart working e il mantenimento dell’occupazione anche in presenza di profitti ridotti diminuiranno (rispettivamente al 33% e al 18% delle imprese che svolgono attività sociali), il calo sarà da attribuire soprattutto al minore ricorso allo smartworking.

“Per tutte le altre azioni socialmente sostenibili si osserva una stazionarietà o una diminuzione delle proporzioni di imprese che svolgono azioni socialmente sostenibili”, spiegano gli analisti dell’Istat: “sulla base di quanto dichiarato dalle imprese, si ridurrà progressivamente il lavoro agile soprattutto per il minor impegno da parte delle grandi imprese” (da 80 a 60%).

Anche nelle azioni programmate per il futuro le grandi imprese saranno le più attive, ma aumenteranno in proporzione gli sforzi nelle varie pratiche di sostenibilità sociale anche delle medie e delle piccole imprese. In prospettiva tra i settori si confermano più attive le imprese nella Fabbricazione di articoli di gomma e materie plastiche, nelle Altre industrie e nelle Industrie alimentari e tabacco.