Teoresi cresce in Germania e nel settore Aerospace con l’acquisizione dell’azienda tedesca Delta System Solutions

Teoresi Group accelera la sua espansione estera siglando la prima acquisizione internazionale: tramite la controllata Teoresi GmbH, il gruppo rileva il 100% della tedesca Delta System Solutions.

L’accordo strategico rafforza le competenze dell’azienda nell’ingegneria di sistema e nella sicurezza per il settore aerospaziale, consolida il suo presidio in Germania e garantisce al contempo a Delta System Solutions un network commerciale su scala globale.

Dalla consulenza informatica all’ingegneria d’avanguardia: la storia di Teoresi Group

Teoresi è nata a Torino nel 1987 come società di consulenza informatica. Oggi Teoresi Group è una società internazionale di ingegneria, presente in 4 nazioni (Italia, Germania, Stati Uniti, Svizzera) con un totale di 22 sedi operative tra cui, delle 10 in Italia, Torino, Milano, Modena, Roma, Napoli.

Supporta le aziende nella creazione di progetti con le tecnologie più all’avanguardia: dall’auto a guida autonoma all’AI applicata alla diagnostica medica.

Forte di una competenza globale in ambito engineering, Teoresi Group offre progettazione, sviluppo e consulenza tecnologica con attenzione agli aspetti innovativi di ogni sfida progettuale. Affianca il cliente dall’analisi all’ideazione del prodotto finale, dall’idea progettuale al prototipo, dal prototipo al mercato.

A partire dal 2023 la crescita di Teoresi Group è avvenuta anche per linee esterne grazie ad acquisizioni strategiche. Sono entrate a fare parte del Gruppo HiFuture, specializzata in hardware e firmware, e BindingFuture, con un solido know-how in soluzioni web, applicazioni mobile e tecnologie cloud: di entrambe Teoresi ha acquisito la totalità delle quote nel 2026.

Il Gruppo ha integrato anche i prodotti della società milanese IO.T Solutions, specializzata in tecnologie per lo smart building e in soluzioni volte a migliorare il comfort lavorativo, ottimizzare la gestione degli edifici e ridurre i consumi energetici.

Ha inoltre lanciato Teoresi MedTech, frutto degli investimenti del Gruppo nel settore healthtech e dell’acquisizione, nel 2023, della società bolognese MediCon Ingegneria.

Nel 2026, infine, è nata Teoresi DigiTech, divisione interna dedicata allo sviluppo e all’integrazione di tecnologie digitali trasversali ai diversi ambiti di attività del Gruppo.

Nuove competenze per l’aerospazio e la sicurezza dei sistemi con Delta System Solutions

L’acquisizione della tedesca Delta System Solutions segna una tappa fondamentale nel percorso di crescita estera di Teoresi. Dopo lo sviluppo organico che ha portato all’apertura di sedi non solo in Germania ma anche in Svizzera e Stati Uniti, questa acquisizione ne consolida la dimensione globale e consente al gruppo di rafforzare il proprio presidio sul mercato tedesco, anche grazie alla presenza di Delta System Solutions a Monaco di Baviera e a Wildau (vicino a Berlino).

Permette, inoltre, di potenziare l’offerta di competenze nell’ingegneria di sistema, integrando specializzazioni nella sicurezza funzionale – l’insieme di analisi, calcoli e valutazioni necessarie a garantire la sicurezza di un sistema complesso – nelle analisi RAMS (affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza) e nel supporto ai percorsi di certificazione e conformità delle soluzioni aerospaziali.

“Questa acquisizione rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita del Gruppo”, commenta Francesco Cianelli, CEO di Teoresi GmbH e CFO di Teoresi Group.

“Da un lato, con l’integrazione di Delta System Solutions, Teoresi Group rafforza la presenza in Germania dove, oltre alla sede principale di Monaco, contiamo uffici a Stoccarda, Berlino e Ingolstadt. Dall’altro, grazie al portafoglio specializzato di Delta, ampliamo la gamma di servizi offerti ai clienti in tutto il mondo e le opportunità nel settore aerospaziale, posizionando sempre più il Gruppo nell’Aerospace e nell’ambito della safety dei sistemi critici e complessi”, aggiunge.

Allo stesso tempo, l’integrazione in una realtà globale fornisce a Delta System Solutions la struttura commerciale, la scala operativa e il network internazionale necessari per ampliare la propria base clienti e applicare le proprie competenze a programmi complessi su scala mondiale.

“Entrando a far parte di un’azienda internazionale, consolidata a livello globale, estendiamo in modo significativo il raggio d’azione dei nostri servizi. Al tempo stesso, siamo certi di poter contribuire all’ulteriore crescita di Teoresi Group con le nostre competenze specialistiche. Puntiamo a costruire sinergie a lungo termine, grazie anche alla vicinanza geografica tra le nostre sedi e quelle di Teoresi, per sviluppare soluzioni sempre più mirate per le esigenze del settore”, commenta Stuart Baskcomb e Robert Muirhead, co-founder e co-Director di Delta System Solutions.

Aerospace, Delta rafforza le competenze del gruppo Teoresi nella safety engineering

Delta System Solutions si avvale dell’esperienza di un team di 17 ingegneri specializzati nella valutazione della sicurezza e dell’affidabilità per sistemi e sottosistemi complessi in settori ad alto rischio (safety-critical) per esaminare e analizzare le interazioni tra hardware, software e componenti meccaniche, offrendo analisi e calcoli tecnici, linee guida di sviluppo e documentazione di progetto per supportare e facilitare il percorso di certificazione.

Le competenze dell’azienda trovano applicazione in vari settori: dall’aeronautica civile alla difesa; dai sistemi di mobilità aerea avanzata di nuova generazione – tra cui i velivoli a pilotaggio remoto (UAV), velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) – ai sistemi di propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno.

Oltre alle attività di analisi e supporto progettuale, il team di Delta System Solutions partecipa attivamente ai gruppi di lavoro internazionali per la definizione e stesura dei nuovi standard di sicurezza nel settore Aerospace.

La crescita di Teoresi in Germania

L’acquisizione di Delta System Solutions si inserisce nel costante percorso di rafforzamento di Teoresi GmbH sul mercato tedesco. Nel 2025 la società ha consolidato la propria posizione, dando continuità a un percorso che dal 2023 ha registrato una crescita media del 9,2%.

Per il 2026 si prevede un ulteriore incremento del fatturato del 10,8% rispetto al 2025. I ricavi sono principalmente generati dal settore dei trasporti dove Teoresi fornisce le proprie competenze ai principali costruttori e produttori attraverso le sue 4 sedi operative sul territorio tedesco (Monaco di Baviera, Stoccarda, Berlino e Ingolstadt) offrendo soluzioni specializzate nei campi dell’elettronica embedded nei sistemi meccanici e della digitalizzazione.

I progetti di Teoresi Group tra Aerospace e Air Mobility

L’acquisizione di Delta si inserisce in una traiettoria strategica e in un percorso industriale già avviato da Teoresi per trasferire le proprie competenze negli ambiti software, connettività e guida autonoma al mondo dell’aerospazio, promuovendo una costante cross-fertilization tra il settore automotive e quello aeronautico.

In particolare, Teoresi applica metodologie di Model-Based Systems Engineering (MBSE); sviluppa software embedded con applicazioni su micro e nano satelliti o per la gestione del traffico aereo; progetta interfacce conversazionali e architetture di cybersecurity (con approccio secure-by-design) per la protezione dei sistemi critici.

Tra i progetti di frontiera sviluppati all’interno dei suoi Innovation Hub ci sono anche Digital Twin, Computer Vision e Sensor Fusion per la simulazione della dinamica di volo e la percezione dell’ambiente in scenari operativi complessi.

In Italia, Teoresi è tra i partner industriali del MOST (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile), all’interno del quale sviluppa progetti dedicati alla mobilità aerea e ai sistemi di trasporto integrati.

Nell’ambito dell’Aerospazio e dell’Urban Air Mobility Teoresi sviluppa soluzioni avanzate di Unmanned Vehicles Control, creando ambienti di simulazione virtuale e algoritmi di machine learning per consentire a droni e velivoli senza pilota di volare in autonomia in contesti urbani complessi.

Tra le ricerche di frontiera figurano anche i modelli per l’estensione dell’autonomia di volo, attraverso la progettazione di sistemi mobili di ricarica e l’integrazione di propulsioni sostenibili a idrogeno basate su celle a combustibile (Fuel Cells).

Un impegno che Teoresi porta avanti anche attraverso le sinergie con il territorio, come la collaborazione con il Distretto Aerospaziale del Piemonte e con i principali atenei italiani, e che oggi si estende alla Germania grazie a Delta System Solutions, membro di bavAIRia, il cluster aerospaziale bavarese.