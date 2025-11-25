Il progresso tecnologico globale corre a velocità diverseee il Vecchio Continente sembra incapace di tenere il passo. Giuliano Noci, docente del Politecnico di Milano, ha descritto durante il Made in Italy Summit 2025 organizzato da Il Sole 24 Ore come “la Cina sia oggi leader in 57 delle 64 tecnologie strategiche mondiali analizzate da un report australiano”.
Trasformazione digitale in Europa: tra astratti principi e dura realtà, la lezione di Giuliano Noci
Tra privacy e modelli culturali l’Europa rischia di restare intrappolata in un idealismo normativo che potrebbe farla precipitare nel declino industriale. Giuliano Noci, Prorettore del Politecnico di Milano per il Polo Territoriale Cinese, invita a un cambio di paradigma nella gestione della trasformazione digitale in Europa. Ecco cosa suggerisce.
