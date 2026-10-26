Automazione di macchine e impianti più sicura con l’ultimo aggiornamento di Profisafe

La tecnologia Profisafe continua ad evolversi per garantire la sicurezza nelle comunicazioni industriali: l’ultima specifica aggiornata, rilasciata lo scorso giugno da Profubus & Profinet, introduce infatti l’infrastruttura di test e nuovi profili applicativi.

I miglioramenti forniscono alle imprese un pacchetto completo per la definizione delle specifiche, l’implementazione, i test e la certificazione. In questo modo, PI rafforza le basi per macchine e impianti sicuri, flessibili e produttivi nell’automazione manifatturiera e di processo.

Specifiche chiare e un’infrastruttura di test completa

La specifica Profisafe, pubblicata a giugno, chiarisce alcuni aspetti tecnici fondamentali: i meccanismi Profinet relativi a BaseID e alla parametrizzazione, i valori e i tipi di dati ammessi, il calcolo del CRC e i tempi di risposta. La versione contenente questi chiarimenti è già stata valutata positivamente da TÜV.

BaseID consente, in particolare, di realizzare reti più estese e sistemi modulari e flessibili. Ulteriori componenti ProfiSafe possono così essere integrati in strutture complesse mantenendo un’identificazione univoca: un requisito importante per architetture scalabili di macchine e impianti.

Per garantire un’efficace assicurazione della qualità sono inoltre disponibili il nuovo Profisafe TestBundle, il layer tester e la relativa documentazione di laboratorio. I produttori e i laboratori di prova PI possono utilizzare questi strumenti per verificare le implementazioni in modo riproducibile e certificare i prodotti secondo le consolidate procedure PI. Viene così garantita la continuità e la coerenza dell’intero percorso, dalla specifica fino ai test indipendenti.

Sicurezza per gli azionamenti e l’automazione di processo

Anche la comunicazione sicura per gli azionamenti è oggetto di un miglioramento continuo. A giugno 2026 è stata pubblicata una nuova versione del documento “Profidrive on Profisafe Amendment”.

L’interfaccia interoperabile supporta le funzioni di sicurezza degli azionamenti di produttori diversi. I moderni concetti di sicurezza non si limitano a proteggere le persone, ma migliorano anche l’interazione tra macchine e operatori, aumentando così la disponibilità e la produttività.

Grazie all’integrazione di IO-Link Safety, ora disponibile, e ai primi prodotti presenti sul mercato, PI assume un ruolo di primo piano nell’implementazione della sicurezza funzionale lungo l’intera catena di automazione, fino al livello dei sensori e degli attuatori.

Il passo successivo è una più ampia adozione di Profisafe nell’automazione di processo. Dopo “Profinet over APL” e PA Profile 4, i requisiti per la comunicazione sicura dal punto di vista funzionale dei dispositivi di campo di processo saranno integrati nel “Profile for Process Control Devices”. PI ha sviluppato l’attuale bozza in stretto coordinamento con il gruppo di lavoro NAMUR “Digital Process Communication”.

L’attenzione è rivolta alla semplicità d’uso. I dispositivi di campo PROFIsafe dovranno poter funzionare sia in modalità di sicurezza sia in modalità standard. Gli operatori avranno quindi bisogno di un numero inferiore di varianti e potranno utilizzare con flessibilità gli stessi dispositivi in caso di una successiva rivalutazione di un anello di misura o negli impianti polivalenti.

Il relativo PA Profile 4.10 dovrebbe entrare nel processo di revisione PI nel corso del 2026. Le prime implementazioni su dispositivi di prova sono previste per il secondo trimestre del 2027.

“Profisafe è una tecnologia leader e riconosciuta per la comunicazione di sicurezza. Manteniamo questo posizionamento perfezionando continuamente i meccanismi fondamentali e aprendo, al contempo, nuove possibilità applicative”, spiega Xaver Schmidt, Presidente di Profibus & Profinet International (PI).

“Con la specifica aggiornata, l’infrastruttura di test completa e l’estensione all’automazione di processo, stiamo creando una base affidabile per macchine e impianti sicuri e pronti per il futuro”, aggiunge.