Hilscher netRapid 90 IC: un nuovo modulo embedded plug-in per la connettività sicura

Integrare la comunicazione industriale in dispositivi di campo compatti senza saldare: è questo il vantaggio principale che il nuovo modulo embedded netRapid 90IC di Hilscher offre ai produttori di dispositivi.

Utilizzando un sistema pluggable standard invece di un design saldato fisso, i produttori riducono lo sforzo di integrazione, abbassano i rischi produttivi ed evitano costose rilavorazioni in caso di difetti.

Il modulo supporta tutti i principali protocolli Industrial Ethernet e fieldbus come Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP e CC-Link IE Field Basic su un’unica piattaforma hardware.

I vantaggi del nuovo modulo embedded plug-in per la connettività industriale di Hilscher

Il formato compatto, soli 18mm x 45mm, e il meccanismo plug-in rendono netRapid 90IC particolarmente adatto a dispositivi da campo con spazio di installazione limitato in ambiti come saldatura, trasmissioni, tecnologia di misurazione e controllo, pesatura e tecnologia laser.

Rispetto alle soluzioni saldate, la struttura a innesto semplifica lo sviluppo e la manutenzione. L’integrazione delle interfacce di comunicazione avviene senza dover riprogettare la scheda di supporto. Eventuali guasti o difetti di fabbrica si risolvono sostituendo il singolo modulo, salvaguardando l’hardware principale. La continuità operativa aumenta, i costi di gestione diminuiscono e l’intero processo produttivo ne trae beneficio.

Basato sul controller di rete netX 90 di Hilscher, netRAPID 90IC gestisce tutti le maggiori tecnologie di protocollo come dispositivo (precedentemente slave): Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, MQTT, OPC UA, Profibus, DeviceNet, Powerlink, Modbus, Sercos e CANopen.

Inoltre, il nuovo modulo netRapid 90IC integra funzionalità Industrial IoT già di default. Gli stack firmware integrati consentono la comunicazione OPC UA e MQTT accanto ai protocolli Industrial Ethernet consolidati.

I dati del dispositivo possono essere trasferiti dal campo ai sistemi IT e cloud senza necessità di hardware aggiuntivo, creando così un percorso di comunicazione coerente dal sensore al cloud. Caratteristiche che abilitano applicazioni come il condition monitoring e l’asset management.

Security-readiness

Costruito attorno al processore netX 90, il modulo netRapid 90IC integra un’infrastruttura di sicurezza avanzata basata su crittografia hardware CryptoCore, Secure Boot e gestione completa di chiavi e certificati. L’architettura fornisce fondamenta solide per soddisfare i requisiti di protezione attuali e futuri.

Con il Cyber Resilience Act (CRA), la cybersecurity diventa un requisito obbligatorio per i prodotti connessi. I produttori devono garantire configurazioni sicure, fornire aggiornamenti durante il ciclo di vita del prodotto e proteggere i dispositivi da vulnerabilità note.

Integrando meccanismi di sicurezza a livello hardware, netRAPID 90IC aiuta i produttori di dispositivi a soddisfare questi requisiti nelle prime fasi di progettazione e riduce lo sforzo necessario per la conformità.

Accorciano i cicli di sviluppo, si evitano inoltre costosi riprogettazioni e si riducono i rischi di certificazione nelle ultime fasi del progetto. Allo stesso tempo, si rafforza la fiducia con i clienti, permettendo di offrire prodotti sicuri e mantenibili fin dall’inizio.

In questo modo, Hilscher trasforma la cybersecurity da un obbligo normativo a una caratteristica distintiva nel mercato.

Tutto da una singola fonte con la piattaforma di Hilscher

Come parte della strategia della piattaforma Hilscher, il modulo si integra perfettamente nell’ecosistema coerente di hardware, software, strumenti di configurazione e servizi di supporto di Hilscher.

Gli sviluppatori beneficiano di interfacce standardizzate, stack di protocollo collaudati e una toolchain coordinata, strumenti che riducono lo sforzo di sviluppo, accelerano il tempo di lancio sul mercato e garantiscono una disponibilità a lungo termine per applicazioni industriali.

Con netRapid 90IC, Hilscher offre ai produttori di dispositivi un modo pratico per implementare la comunicazione industriale in modo efficiente e con affidabilità a lungo termine, grazie alla combinazione tra plug-in, capacità multiprotocollo, sicurezza integrata e connettività IIoT.