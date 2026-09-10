Eplan 2027 debutta sul mercato con oltre 500 miglioramenti per l’engineering

Eplan 2027, piattaforma professionale che semplifica la progettazione, la gestione e l’ottimizzazione di impianti industriali, macchinari, schemi elettrici e quadri elettrici, è ora disponibile per gli utenti.

La soluzione, presentata lo scorso maggio in occasione di Eplan Next26 e ora disponibile sul mercato, introduce oltre cinquecento miglioramenti volti ad accelerare l’intero ciclo di engineering.

Tra questi il nuovo assistente basato su AI, Eplan Copilot, integrato direttamente nel software per guidare i progettisti nella ricerca di informazioni e nella gestione dei componenti.

Il supporto dell’intelligenza artificiale con Eplan Copilot

Disponibile da settembre, Eplan Copilot è un’assistente basato sull’intelligenza artificiale dotato di un’ampia gamma di funzioni.

In primo luogo, agisce come knowledge service accessibile direttamente dall’interno del software Eplan, offrendo un accesso strutturato al know-how interno di Eplan e guidando in modo affidabile gli utenti verso la soluzione corretta, anche per le richieste più complesse.

Copilot è inoltre un valido strumento per tracciare l’utilizzo dei dispositivi. Se gli utenti vogliono sapere in quali progetti hanno utilizzato un determinato dispositivo, è sufficiente inserire il codice articolo.

L’AI effettua una ricerca in tutti i progetti presenti nel cloud e fornisce collegamenti diretti alle pagine di progetto in cui il dispositivo è stato utilizzato. Che si tratti di traduzioni, semplificazione dei menu, creazione di distinte base o esecuzione di controlli di qualità, gli utenti possono interagire con Eplan Copilot sfruttando così al meglio l’ampia gamma di funzionalità offerte da Eplan.

Gestione centralizzata dei dispositivi nel cloud

Le novità all’interno della gestione articoli pongono un chiaro focus strategico su dati coerenti end-to-end e su una collaborazione efficiente. Con la nuova gestione degli articoli basata su cloud e le relative funzionalità di sincronizzazione, Eplan risponde a un’esigenza centrale degli ambienti di engineering ibridi moderni, gettando così le basi per master data coerenti, gemelli digitali e tracciabilità tra sistemi diversi.

A queste funzioni principali si aggiungono miglioramenti mirati nella ricerca, nella selezione, nella trasparenza e nella qualità dei dati, che semplificano notevolmente la gestione quotidiana di ampi cataloghi di dispositivi.

Nel complesso, questi miglioramenti consentono un lavoro più integrato e workflow significativamente più efficienti lungo l’intero processo di engineering e di ciclo di vita.

La gestione degli articoli in cloud è ora sincronizzata

Negli ambienti IT ibridi, le aziende utilizzano in parallelo sistemi cloud e sistemi locali. Interfacce utente differenti, dati di prodotto gestiti in più sedi e un accesso remoto limitato portano spesso a incongruenze, a un maggiore sforzo di manutenzione e a lacune nei dati lungo il processo di progettazione.

La nuova Piattaforma Eplan 2027 offre maggiore chiarezza in quest’area e sincronizza i processi. Grazie al provisioning dei dati da Eplan Cloud, gli utenti dispongono di un workflow front end uniforme, i cui vantaggi sono evidenti. I dati di prodotto vengono gestiti una sola volta e sincronizzati automaticamente in modo bidirezionale tra cloud e sistemi locali. Questo vale sia per i dati dei dispositivi sia per i master data, come moduli, cartigli e biblioteche dei simboli, tutti ora sincronizzabili.

Si crea così un flusso di lavoro ottimizzato che garantisce un accesso alle informazioni sui dispositivi sempre aggiornato e indipendente dalla postazione. Gli utenti ottengono così la massima coerenza dei dati, una maggiore riutilizzabilità e una riduzione dello sforzo richiesto per la gestione dei dispositivi.

Focus sui processi end-to-end

L’ecosistema Eplan continua a espandersi attraverso aggiunte mirate di integrazioni con i partner. Un’espansione guidata dalla crescente necessità di collegare senza soluzione di continuità i sistemi di engineering con le soluzioni di automazione e i sistemi ERP/PDM/PLM, evitando così la formazione di silos informativi.

Le integrazioni ampliate creano flussi di dati end-to-end tra Eplan e le soluzioni dei maggiori partner, come Rockwell Emulate 3D. Importando i dati Eplan nell’ambiente di test e simulazione virtuale di Rockwell, gli utenti possono simulare e validare i layout di macchine e impianti – inclusa la logica di controllo effettiva (PLC) – molto prima che l’hardware esista realmente.

Ulteriori integrazioni con i sistemi ERP/PDM/PLM consentono una sincronizzazione dei dispositivi trasparente e controllabile, che migliora sensibilmente l’affidabilità dei dati nel lungo periodo.