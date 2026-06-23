Automatizzare completamente la progettazione industriale affidandola all’AI non è oggi una direzione percorribile. L’idea che basti “chiedere” a un modello di intelligenza artificiale di generare un progetto completo non è realistica quando entrano in gioco requisiti tecnici, vincoli di sicurezza e necessità di tracciabilità tipiche dell’industria.
intelligenza artificiale
I limiti dell’AI nella progettazione industriale: la sperimentazione di Valente
Un test condotto da Valente con Made e il Politecnico di Milano sulla progettazione di un locomotore elettrico dimostra che l’AI non può sostituire gli ingegneri. I vincoli tecnici e di sicurezza impongono la supervisione umana, confermando che la tecnologia è un acceleratore e un assistente per le routine, non un progettista autonomo.
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