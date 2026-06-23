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I limiti dell’AI nella progettazione industriale: la sperimentazione di Valente

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Un test condotto da Valente con Made e il Politecnico di Milano sulla progettazione di un locomotore elettrico dimostra che l’AI non può sostituire gli ingegneri. I vincoli tecnici e di sicurezza impongono la supervisione umana, confermando che la tecnologia è un acceleratore e un assistente per le routine, non un progettista autonomo.

Pubblicato il 23 giu 2026
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Trenino minerario Valente_01

Automatizzare completamente la progettazione industriale affidandola all’AI non è oggi una direzione percorribile. L’idea che basti “chiedere” a un modello di intelligenza artificiale di generare un progetto completo non è realistica quando entrano in gioco requisiti tecnici, vincoli di sicurezza e necessità di tracciabilità tipiche dell’industria.

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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