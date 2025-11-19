Primo piano Politica industriale PNRR Incentivi Opinioni Interviste Robotica Automazione industriale Appuntamenti Podcast Innovation Books

World Quality Report 2025

L’adozione dell’AI accelera nel Quality Engineering, ma portarla su scala enterprise rimane una sfida non ancora superata

Il World Quality Report 2025 di Capgemini rivela che l’adozione dell’AI Generativa nel Quality Engineering si trova in una fase di sperimentazione diffusa, ma di implementazione limitata. Sebbene l’89% delle aziende stia testando flussi di lavoro potenziati, solo un esiguo 15% è riuscito a scalare le soluzioni a vera scala aziendale. Nonostante l’incremento medio di produttività del 19%, l’espansione è frenata da barriere critiche quali la privacy dei dati (67%), la complessità di integrazione e la persistente carenza di competenze AI/ML.

Pubblicato il 19 nov 2025
quality engineering AI
Immagine generata dall'AI.

L’intelligenza artificiale generativa e le tecnologie agentiche stanno cambiando lil modo in cui le soluzioni vengono costruite, testate e considerate affidabili.

Michelle Crisantemi
