Linee di confezionamento flessibili e alta velocità per le esigenze del retail: la robotica Omron spinge l’efficienza di CP Foods UK

automazione

CP Foods UK ha modernizzato la sua linea di packaging con robotica ad alta velocità di Omron e una soluzione su misura di Gripple Automation. Il nuovo sistema, basato sulla piattaforma Sysmac, garantisce la massima flessibilità e raggiunge l’obiettivo di 120 confezioni al minuto, migliorando significativamente l’efficienza (85% OEE) e coinvolgendo attivamente il personale.