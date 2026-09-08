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Sick sensingCam SEC200, la camera industriale per lettura dei codici con cyber security nativa

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Progettata per garantire prestazioni elevate e massima semplicità d’uso, la nuova sensingCam SEC200 assicura la lettura affidabile di codici 1D e 2D anche negli ambienti industriali più complessi. Grazie alla configurazione rapida e allo sviluppo allineato al Cyber Resilience Act, la soluzione unisce efficienza operativa e sicurezza dei dati.

Pubblicato il 8 set 2026
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sensingCam SEC200
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Prestazioni elevate e semplicità d’uso, proprio come alla cassa del supermercato o nei centri di smistamento pacchi: sono i vantaggi del nuovo lettore di codici a camera sensingCam SEC200 di Sick.

Grazie alla lettura affidabile di codici 1D e 2D, il dispositivo garantisce processi stabili e continui anche negli ambienti logistici e industriali più impegnativi.

La configurazione e la messa in servizio risultano rapide grazie al web server integrato, alla connettività industriale e ai pratici feedback visivi e acustici che guidano l’utente durante il funzionamento. Il risultato è una messa in servizio semplificata e una maggiore facilità di utilizzo durante l’intero ciclo operativo.

Con sensingCam SEC200, Sick amplia il proprio portafoglio di lettori di codici a camera introducendo una soluzione affidabile e applicazioni efficienti in termini di costi.

Indice degli argomenti

Qualità dell’immagine, facilità d’uso e robustezza per garantire processi stabili

Grazie al sensore da 1,3 megapixel, sensingCam SEC200 garantisce il rilevamento affidabile di codici 1D e 2D a distanze comprese tra 100 e 300 mm, mantenendo prestazioni elevate indipendentemente dall’allineamento o dall’inclinazione del codice.

Un indicatore LED verde, abbinato a un segnale acustico, fornisce un riscontro immediato e intuitivo dell’avvenuta lettura, rendendo il dispositivo ideale per postazioni di prelievo manuale, assemblaggio e altre applicazioni operative.

La semplicità di utilizzo consente anche agli operatori meno esperti di lavorare efficacemente senza necessità di formazione specifica, favorendo così un utilizzo immediato ed efficace del dispositivo fin dalle prime fasi di impiego. La semplicità d’uso riduce inoltre il rischio di errori e assicura risultati di scansione costanti, contribuendo a una lettura affidabile dei codici, senza rallentamenti nel processo e con un flusso di lavoro continuo.

Pensato per l’impiego in ambienti industriali impegnativi, sensingCam SEC200 è inoltre dotato di una robusta custodia con grado di protezione IP65, che lo protegge efficacemente da polvere, spruzzi d’acqua e sollecitazioni meccaniche, garantendo affidabilità e continuità operativa nel tempo.

Configurazione rapida, integrazione immediata e avvio senza complicazioni

Con sensingCam SEC200, la configurazione richiede solo pochi minuti. Il sistema di staffe standardizzato, l’assistenza all’allineamento tramite LED e il web server integrato semplificano ogni fase dell’installazione e della messa in servizio.

Grazie al web server integrato, il lettore di codici può essere configurato direttamente tramite browser, senza la necessità di software aggiuntivi. Inoltre, la connettività Ethernet e USB consente un’integrazione semplice e immediata negli ambienti di automazione e nei sistemi IT esistenti, riducendo tempi e complessità di implementazione.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla funzione Cloning, che permette di trasferire rapidamente le impostazioni su più dispositivi. Questo assicura una configurazione uniforme e coerente, particolarmente utile negli impianti di grandi dimensioni o nelle installazioni in serie.

Il risultato è una significativa riduzione dei tempi di installazione, una minore probabilità di errori o configurazioni non allineate e una maggiore efficienza nell’avvio e nella gestione dell’intero sistema.

Cybersecurity integrata e conformità CRA: una soluzione pronta per il futuro

La sicurezza informatica è oggi un requisito essenziale per qualsiasi dispositivo connesso. Con il Cyber Resilience Act (CRA), l’Unione Europea ha definito un nuovo quadro normativo volto a rafforzare la cybersecurity dei prodotti che integrano elementi digitali e gestiscono o scambiano dati. L’applicazione obbligatoria del regolamento è prevista a partire dall’11 dicembre 2027.

Da anni Sick adotta un approccio alla cybersecurity basato sulle migliori pratiche del settore e sugli standard riconosciuti a livello internazionale. Per tutti i nuovi prodotti dotati di elementi digitali, tra cui sensingCam SEC200, l’azienda applica un processo di sviluppo allineato ai requisiti del CRA già nelle fasi di progettazione.

Questo significa che sensingCam SEC200 è stato sviluppato per soddisfare fin da oggi gli elevati requisiti di cybersecurity previsti dalla normativa europea, offrendo agli utenti una soluzione affidabile, sicura e pronta ad affrontare le sfide future della digitalizzazione industriale.

Il risultato è una maggiore protezione dei dati, una riduzione dei rischi informatici e un investimento tecnologico orientato alla conformità e alla continuità operativa nel lungo periodo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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