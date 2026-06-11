Robotica collaborativa per logistica e intralogistica: dove si gioca davvero l’efficienza industriale oggi

Per molto tempolla logistica interna è rimasta sullo sfondo del dibattito industriale. L’attenzione era concentrata su produttività, qualità, automazione di linea e tempi ciclo. Meno spazio veniva dedicato a ciò che accade tra una fase e l’altra: trasferimento dei materiali, rifornimento delle postazioni, movimentazione dei pallet, operazioni di fine linea, buffer intermedi, ritorno dei vuoti e continuità dei flussi. Eppure è proprio qui che possono accumularsi attese, microfermi, inefficienze e costi nascosti.

Oggi questo scenario sta cambiando. In molti stabilimenti, logistica e intralogistica non sono più considerate funzioni secondarie, ma uno degli ambiti principali in cui si misura la capacità di un’azienda di essere rapida, flessibile e resiliente.

È qui che la robotica collaborativa trova alcune delle sue applicazioni più interessanti, sia attraverso bracci robotici industriali collaborativi, i cobot, sia attraverso AMR per il trasporto autonomo dei materiali.

Queste due tecnologie non rispondono a bisogni diversi. Intervengono in momenti diversi dello stesso processo. I cobot gestiscono l’attività; gli AMR gestiscono il flusso. È una distinzione importante, perché aiuta a definire con maggiore precisione il valore dell’automazione.

Il vero salto di qualità, però, arriva quando questi due approcci vengono combinati: quando l’automazione non supporta più una singola stazione isolata, ma contribuisce a rendere più fluido l’intero ecosistema produttivo.

È a quel punto che la logistica smette di essere solo una voce di costo e diventa una leva competitiva.

Automazione collaborativa della logistica, da dove partire

La vera domanda per le aziende, quindi, non è se automatizzare, ma dove l’automazione collaborativa può generare il maggior valore.

Per questo, un buon progetto di automazione logistica dovrebbe partire sempre da alcune domande preliminari:

Dove si accumulano i tempi di attesa?

Quali missioni interne sono ripetitive, ma non generano reale valore aggiunto?

Dove si perde tempo tra una fase e l’altra?

Quali attività assorbono persone senza produrre un valore proporzionato?

Dove la variabilità di prodotto o di layout rende inefficace un’automazione rigida?

Sono queste le domande che distinguono un investimento ben fondato da un acquisto guidato solo dall’entusiasmo per la tecnologia.

Perché nella logistica e nell’intralogistica la robotica collaborativa funziona al meglio quando viene introdotta non per “fare robotica”, ma per dare risposte pratiche e aderenti alla realtà a sfide che le aziende conoscono molto bene: produrre con maggiore continuità, gestire più varianti, ridurre le attività ripetitive, migliorare ergonomia e sicurezza, utilizzare meglio lo spazio disponibile.

I veri punti di attenzione dell’automazione

Ci sono tre aree in cui osserviamo una forte crescita dell’interesse verso la robotica collaborativa nella logistica e nell’intralogistica.

La prima riguarda le operazioni di fine linea, perché è qui che convergono molte attività ripetitive e fisicamente impegnative: pick and place, confezionamento, inserimento in scatola, smistamento e pallettizzazione. In questi contesti, la robotica collaborativa è utile non solo perché aumenta la produttività, ma perché mantiene precisione e stabilità anche quando i lotti variano, i formati cambiano e i mix produttivi sono tutt’altro che standardizzati.

Flessibilità, riconfigurazione rapida, ingombro ridotto e possibilità di operare negli spazi esistenti senza modificare il layout sono i fattori che spingono sempre più aziende a valutare l’automazione collaborativa. Possono sembrare meno appariscenti della velocità pura o dell’elevata capacità di carico, ma nella produzione reale sono spesso molto più decisivi.

La seconda area è il rifornimento delle linee e delle baie di assemblaggio. Qui la sfida non consiste tanto nell’eseguire un movimento complesso, quanto nel garantire continuità. Se il materiale non arriva nel posto giusto al momento giusto, la linea rallenta, gli operatori attendono oppure finiscono per occuparsi direttamente della movimentazione.

È una dinamica molto comune, soprattutto nelle aziende con layout aperti, reparti interconnessi e un intenso movimento interno di pallet, contenitori o semilavorati. In questi casi, gli AMR diventano preziosi non come “sostituti dei carrelli elevatori”, ma come strumenti per stabilizzare i flussi, ridurre le missioni ripetitive e alleggerire il carico delle attività ordinarie di movimentazione.

La terza area riguarda le aziende sottoposte a una pressione crescente su volumi, variabilità e spazi limitati. La robotica collaborativa nasce, con la sua flessibilità e versatilità, proprio per ambienti di questo tipo, in cui spesso le piccole e medie imprese hanno faticato ad avviare un percorso di automazione. In parte per il costo crescente delle soluzioni tradizionali, ma ancora di più per la rigidità che normalmente caratterizza quelle forme di robotica. Infine, anche per la mancanza di competenze robotiche avanzate interne.

A differenza di molti sistemi di automazione tradizionali, la robotica collaborativa può essere introdotta anche in ambienti che non sono stati progettati da zero, dove i layout si sono evoluti nel tempo e l’obiettivo non è costruire una cella chiusa, ma introdurre efficienza senza irrigidire l’ambiente.

È una delle ragioni per cui la robotica collaborativa è particolarmente adatta al manifatturiero europeo (e italiano in particolare), spesso composto da impianti avanzati ma non sempre omogenei, produzioni ad alto mix, necessità costante di adattamento e scale operative medio-piccole.

La letteratura industriale, insieme al know-how dei molti system integrator qualificati presenti sul mercato, lo mostra chiaramente: prima di scegliere una soluzione, le aziende devono analizzare i processi candidati, capire dove l’automazione può essere integrata con successo e valutare non solo l’attività in sé, ma anche il mercato, il prodotto e il contesto produttivo più ampio dell’impresa.

Automazione applicata all’intralogistica: il caso Vibo

Il caso Vibo mostra un approccio maturo e guidato dal processo all’automazione dell’intralogistica. Vibo, azienda italiana che produce per il settore dell’arredamento e opera con attività produttive e commerciali in oltre 70 Paesi, ha costruito la propria competitività su flussi interni fortemente integrati. In questo contesto, un’intralogistica efficiente non è un elemento accessorio, ma una condizione essenziale per mantenere livelli di servizio e continuità operativa.

La sfida principale riguardava la movimentazione dei pallet nell’area di assemblaggio, dove il trasporto manuale era diventato un collo di bottiglia. Vibo aveva bisogno di una soluzione di automazione capace di operare in sicurezza in un ambiente aperto e condiviso, senza recinzioni né modifiche al layout, e in grado di adattarsi a flussi interni variabili.

Nel 2025 l’azienda ha quindi introdotto un MiR1200 Pallet Jack per automatizzare il trasporto dei pallet, in precedenza gestito con carrelli elevatori elettrici, i cui cicli di ricarica lasciavano scoperte alcune fasce del turno.

Oltre a migliorare continuità e flessibilità, la soluzione ha portato benefici ergonomici e ha liberato gli operatori da attività ripetitive, consentendo loro di concentrarsi su compiti a maggior valore.

Il risultato non è stata una vetrina tecnologica, ma un progetto di automazione mirato, allineato al modo in cui la fabbrica lavora davvero. Una dimostrazione concreta del fatto che il valore dell’automazione collaborativa sta nell’integrazione pratica, non nell’automazione fine a sé stessa.

Applicazioni collaborative nella logistica: 5 casi d’uso da osservare

Guardando più in generale, oggi emergono cinque aree applicative particolarmente rilevanti.

La prima è la pallettizzazione e depallettizzazione di fine linea, soprattutto dove i flussi sono continui ma il mix di prodotti cambia spesso. La seconda è il packaging e la preparazione degli ordini, un’area sempre più importante, in particolare per le aziende con canali e-commerce o profili di spedizione molto frammentati. La terza è il rifornimento delle linee e delle baie di assemblaggio, dove il valore risiede meno nella singola missione e più nella puntualità e nella continuità del flusso. La quarta è la movimentazione di pallet pieni e vuoti, un tema spesso sottovalutato ma centrale per evitare congestioni e fermi, come dimostra chiaramente l’esperienza di Vibo. La quinta è l’integrazione tra automazione delle macchine e logistica interna, cioè tutti quei casi in cui il cobot non opera in modo isolato, ma diventa il punto di connessione tra una macchina, una postazione di lavoro e il sistema di movimentazione dei materiali.

La robotica collaborativa si dimostra particolarmente efficace nelle operazioni di movimentazione, fine linea, packaging, pallettizzazione e asservimento macchine, proprio dove la continuità del flusso incontra la precisione dell’attività.

Le dimensioni compatte dei cobot consentono inoltre di spostarli da un’area all’altra, aiutando le aziende a rispondere a variazioni stagionali o impreviste dei flussi produttivi e a rinforzare le aree sotto pressione o soggette a carichi di lavoro elevati.

Le diverse organizzazioni daranno priorità a questi casi d’uso in modi differenti. Alcune ottengono i benefici più rapidi intervenendo sulle attività più gravose dal punto di vista ergonomico, altre si concentrano sulle aree in cui congestione o variabilità generano instabilità nei flussi.

In molti casi, il driver principale è semplicemente la continuità del servizio: mantenere i materiali in movimento in modo affidabile lungo i turni. Il punto non è da dove parte l’automazione, ma quanto è coerente con i vincoli, i flussi di lavoro e gli obiettivi di performance specifici dell’azienda.