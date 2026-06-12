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Virtual commissioning: riduzione dei costi e miglioramento della convalida delle macchine

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Errori di comunicazione e specifiche vaghe bloccano i progetti di automazione industriale prima del commissioning. La svolta arriva dal virtual commissioning, la simulazione basata su digital twin che azzera le incomprensioni umane definendo ogni dettaglio in anticipo. Grazie all’AI il sistema previene i guasti e taglia i costi post-installazione.

Pubblicato il 12 giu 2026
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Henry Claussnitzer

Business Engagement Manager di Omron Industrial Automation Europe

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La maggior parte dei progetti di automazione industriale si blocca prima del commissioning per una ragione semplice: la scarsa comunicazione. Che si tratti di una nuova macchina, di una cella o di un’intera linea, le incomprensioni sul design sono frequenti e la documentazione, spesso vaga o incompleta, contribuisce a complicare la situazione.

Un caso ricorrente riguarda la scarsa chiarezza su I/O e interfacce. C’è chi dà per scontato EtherCAT mentre dall’altra parte si lavora su Profinet, o chi omette un sensore che raccoglie dati essenziali per la sicurezza. Il risultato non cambia: extra-costi, ritardi e frustrazione per tutti.

In realtà, la soluzione è semplice: non permettere agli esseri umani di produrre le specifiche da soli. Il virtual commissioning produce specifiche molto più precise.

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Cos’è il virtual commissioning?

Il virtual commissioning è una simulazione che, basandosi su MIL (Model-in-the-Loop), SIL (Software-in-the-Loop), HIL (Hardware-in-the-Loop) e sui digital twin, consente di testare idee, esplorare scenari ipotetici e determinare cosa è possibile e cosa no. In questo modo non si ottiene solo un modello, ma una base concreta che consente di creare specifiche precise e di identificare e risolvere eventuali problemi prima della messa in funzione fisica.

Il punto chiave, però, non è misurare tutto, ma iniziare a misurare le cose che contano. Per fare ciò, basta installare dei sotto-contatori che consentono di monitorare nel dettaglio la distribuzione dei consumi su una linea, in una zona specifica o persino su una singola macchina.

Quattro applicazioni chiave del virtual commissioning

1. Produzione di un progetto digitale: genera specifiche precise (tolleranze, performance, interfacce software) e un design digitale che riduce incomprensioni e semplifica l’installazione. Inoltre, è riutilizzabile al fine di replicare linee in più siti, accelerando roll-out e standardizzazione.

2. Riduzione dei tempi e dei costi post-installazione: permette di testare in anticipo processi, interazioni tra macchine e interventi dell’operatore, individuando colli di bottiglia ed errori prima del go-live.

3. Creazione di linee di produzione a prova di futuro: consente di valutare modifiche, regolazioni e scalabilità nel gemello digitale, adattando la linea a nuovi prodotti o volumi senza interventi fisici rischiosi o costosi.

4. Test dei sistemi di sicurezza: verifica in modo controllato le strategie di safety a livello di macchina e di linea, simulando violazioni e reazioni senza esporre persone e impianto ai rischi del test in reale.

Sfide da superare

Anche se i vantaggi offerti dal virtual commissioning sono chiari, le aziende devono affrontare alcune sfide pratiche. La prima riguarda le attività preliminari.

Molte aziende conoscono i vantaggi ma non sono in grado di definire obiettivi chiari, una roadmap, sponsorship della dirigenza e coordinamento tra team meccanico, elettrico e software.

Poi c’è il tema cruciale della qualità dei dati: se il digital twin si basa su informazioni incomplete o non aggiornate, la simulazione non riflette il comportamento reale.

Serve inoltre integrare discipline e strumenti diversi, attraverso ambienti condivisi e componenti riutilizzabili che riducano attriti e incomprensioni. Infine, non va sottovalutata la necessità di un’infrastruttura IT adeguata.

Contributo rivoluzionario dell’IA

L’IA e il machine learning stanno rendendo il virtual commissioning ancora più potente. Attingendo ai dati storici e in tempo reale, i digital twin possono riprodurre i sistemi fisici con una precisione mai vista prima.

I modelli basati sull’IA sono in grado di prevedere le modalità di guasto, suggerire azioni correttive e perfezionare i processi automaticamente.

Inoltre, semplificano la collaborazione tra i team di progettazione offrendo informazioni dettagliate su domini meccanici, elettrici e software. Il risultato è una maggiore precisione, un’ottimizzazione più rapida e la riduzione di errori costosi.

Molto più di una replica digitale

Il virtual commissioning non è la semplice creazione di una copia digitale. Si tratta di un approccio integrato che aiuta le aziende a innovare in modo sicuro, allineare le parti interessate di un progetto ed evitare costose incomprensioni. Per fare ciò utilizza strumenti digitali volti ad ottimizzare i processi di produzione prima dell’installazione fisica.

Inoltre, grazie al contributo dell’IA e del machine learning, il virtual commissioning si sta evolvendo da strumento di convalida a motore proattivo di miglioramento continuo. In questo modo, le informazioni diventeranno sempre più approfondite, i modelli più robusti e il processo più semplice.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Henry Claussnitzer
Business Engagement Manager di Omron Industrial Automation Europe
Business Engagement Manager Automotive per l’area EMEA di OMRON

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