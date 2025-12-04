Costi e analisi dei dati rallentano l’adozione dell’AI nelle aziende: la difficile transizione digitale delle PMI in Italia e l’impegno del CIM 4.0

Primo piano Politica industriale PNRR Incentivi Opinioni Interviste Robotica Automazione industriale Appuntamenti Podcast Innovation Books

I dati raccolti dall’indagine del Competence Center CIM 4.0 evidenziano che molte aziende, soprattutto PMI, faticano a scalare i progetti digitali a causa di costi e analisi dati. Per accelerare nel percorso di digital transformation e nell’adozione dell’AI, le imprese hanno bisogno di essere accompagnate da un partner che non solo conosce tecnologia e best practice, ma che sia impegnato anche nella formazione delle competenze necessarie a gestire la transizione, proprio come fa il Competence Center con sede a Torino.

Pubblicato il 4 dic 2025
Hand,Pressing,The,Ai,Symbol,In,The,Energy,Efficiency,Dashboard.
Hand pressing the AI symbol in the energy efficiency dashboard. Concept of using artificial intelligence to control energy efficiency ( EER ).

Il 77% delle aziende, soprattutto PMI, considera l’AI Generativa complicata da applicare all’interno del proprio processo produttivo. Una difficoltà che non riguarda unicamente questa tecnologia ma, più in generale, l’approccio alla trasformazione digitale delle imprese.

Imprese che stanno tentando di perseguire gli obiettivi della transizione digitale, ma solo il 10% riesce realmente a scalare a causa dei costi di implementazione, della difficoltà ad analizzare i dati e del rallentamento nel passaggio da proof of concept a prodotto pronto per il mercato.

Sono i risultati presentati dal Competence Center Nazionale CIM in occasione di una due giorni organizzata in Abruzzo incentrata proprio sugli scenari e i casi di successo per l’applicazione dell’AI nelle imprese.

Indice degli argomenti

La sfida dell’adozione dell’AI all’interno di percorsi di trasformazione digitale

L’Intelligenza Artificiale è una tecnologia veramente alla portata di tutti? Partendo da questo interrogativo il CIM, attraverso la presentazione di circa 20 progetti reali, ha dimostrato concretamente come grandi, medie e piccole imprese, siano riuscite a perseguire correttamente la trasformazione tecnologica ottenendo vantaggi competitivi misurabili.

I campi di applicazione dell’AI presentati hanno riguardato il controllo di qualità dei processi e dei prodotti, la manutenzione predittiva, l’analisi dei dati e la previsione della catena di fornitura, l’eliminazione dei lavori alienanti, il passaggio tra ideazione e commercializzazione dei prodotti, l’ottimizzazione dei consumi energetici (transizione green) e la sicurezza sul posto di lavoro.

L’AI è alla portata di tutte le imprese, se accompagnate in un percorso di digital transformation

I risultati evidenziati davanti ad oltre un centinaio di imprenditori abruzzesi, hanno mostrato come le nuove tecnologie digitali possano essere applicate da parte di qualunque di impresa, indipendentemente dalle dimensioni e in tutte le aree aziendali, dallo sviluppo del prodotto al controllo di gestione, dal marketing&sales alle risorse umane.

Per digitalizzare l’intero processo manifatturiero, accrescendo quindi la competitività a livello globale, è molto importante implementare le piattaforme tecnologiche per la scalabilità, fare leva sui giovani talenti esperti, accelerare il processo di coinvolgimento e integrazione dei team interni, specialmente l’ICT.

Altrettanto importante è trarre ispirazione dall’esperienza digitale delle startup, così come varare un’infrastruttura di gestione e simulazione ottimizzata per il cloud, investire sulla formazione specializzata per lavoratori, manager e imprenditori.

L’AI è quindi alla portata di tutte le aziende, purché supportate e accompagnate, come regolarmente avviene al CIM, attraverso servizi ad alto valore aggiunto e un’eccellenza disciplinare, ovvero la capacità di far maturare le soluzioni in tempi rapidissimi.

CIM 4.0, in programma moduli specialistici sull’AI a partire dal 2026

A seguito della sensibilizzazione, per essere molto concreti, sono stati organizzati dal Competence Center insieme a ITS Academy e al Polo Innovazione Automotive in collaborazione con il MIMIT, momenti di formazione introduttivi, dedicati all’utilizzo e ai benefici dell’Intelligenza Artificiale applicata all’industria.

“Siamo molto contenti di essere riusciti, insieme al Polo Innovazione Automotive, ITS Academy e in collaborazione con il MIMIT, ad organizzare due giornate completamente dedicate a raccontare i benefici dell’Intelligenza Artificiale nell’industria manifatturiera del nostro Paese”, commenta Enrico Pisino, Ceo di CIM.

“Lo abbiamo fatto pensando a momenti di sensibilizzazione e confronto con gli imprenditori locali e contestualmente organizzando dei momenti formativi per i giovani studenti finalizzati a fornire le competenze utili ad inquadrare correttamente la rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale all’interno del contesto industriale. Percorsi necessari ai quali seguiranno moduli specialistici che organizzeremo come Competence Center a partire dall’inizio del 2026“, aggiunge.

C
Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
