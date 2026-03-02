Aura, Leo e Marie: i Virtual Companion di Dassault Systèmes per i processi complessi

Dassault Systèmes espande ulteriormente la piattaforma 3DExperience con l’integrazione di tre Virtual Companion, tre esperti digitali potenziati dall’AI progettati per affiancare gli utenti attraverso conversazioni naturali e una profonda integrazione dei saperi industriali.

L’introduzione degli AI companion concretizza ulteriormente la visione dell’azienda incentrata sul concetto di 3D UNIV+RSES e concretizza il suo impegno nell’accompagnare i clienti nella Generative Economy, abilitando una collaborazione tra persone e intelligenza artificiale sicura, intelligente e su larga scala.

I tre Virtual Companion di Dassault Systèmes

Aura, Leo e Marie rappresentano i tre Virtual Companion che mettono a disposizione competenze complementari per rispondere alle necessità del comparto industriale. Nello specifico:

Aura coordina le conoscenze e il contesto tra requisiti e varianti progettuali, garantendo l’allineamento dei team durante la gestione di modifiche complesse

Leo interviene direttamente sulle sfide ingegneristiche multidisciplinari, dalla fase di ideazione fino alla produzione

Marie applica invece competenze scientifiche verticali in ambiti quali chimica, materiali e terapie per analizzare fenomeni complessi e formulare ipotesi di ricerca avanzate.

L’architettura di questi strumenti supera il concetto di Large Language Model tradizionale. I Virtual Companion si basano su fondamenta scientifiche e Industry World Models che integrano capacità di modellazione e simulazione multi-scala.

Un approccio che permette di validare ogni operazione secondo le leggi della fisica e della scienza dei materiali, assicurando che le azioni orchestrate lungo l’intero ciclo di vita di prodotti e servizi siano accurate e tracciabili.

Il ruolo dei Virtual Companion nell’accelerazione dei cicli di innovazione

Attraverso la piattaforma agentica 3D Experience, il sistema comprende l’intento dell’utente e simula comportamenti e conseguenze prima ancora che avvenga la realizzazione fisica.

“Nella Generative Economy, l’industria produce conoscenza e competenze che generano oggetti: è qui che risiede il vero valore”, afferma Pascal Daloz, CEO di Dassault Systèmes.

Secondo Daloz implementare questa forma di collaborazione consente direndere visibile l’invisibile e accelerare i cicli di innovazione salvaguardando gli asset strategici.

L’integrazione di questi assistenti digitali coinvolge tutti i brand dell’azienda e copre ogni settore industriale, mantenendo rigorosi standard di sovranità dei dati anche in scenari di collaborazione asincrona su larga scala.

Mentre Aura è già disponibile per gli utenti della piattaforma, il rilascio di Leo e Marie è previsto nel corso del 2026.