Aura, Leo e Marie: i Virtual Companion di Dassault Systèmes per i processi complessi

La piattaforma 3DExperience di Dassault Systèmes evolve ulteriormente con i Virtual Companion, esperti potenziati dall’AI progettati per automatizzare processi complessi e integrare decenni di know-how industriale nella Generative Economy. Attraverso l’uso degli Industry World Models, questi assistenti digitali orchestrano la collaborazione tra team e discipline diverse, simulando scenari operativi in tempo reale per ridurre i rischi e accelerare il time-to-market.

Pubblicato il 2 mar 2026
Businessman,Hand,Holding,Globe,Ai,Artificial,Virtual,Global,Internet,Connection.

Dassault Systèmes espande ulteriormente la piattaforma 3DExperience con l’integrazione di tre Virtual Companion, tre esperti digitali potenziati dall’AI progettati per affiancare gli utenti attraverso conversazioni naturali e una profonda integrazione dei saperi industriali.

L’introduzione degli AI companion concretizza ulteriormente la visione dell’azienda incentrata sul concetto di 3D UNIV+RSES e concretizza il suo impegno nell’accompagnare i clienti nella Generative Economy, abilitando una collaborazione tra persone e intelligenza artificiale sicura, intelligente e su larga scala.

I tre Virtual Companion di Dassault Systèmes

Aura, Leo e Marie rappresentano i tre Virtual Companion che mettono a disposizione competenze complementari per rispondere alle necessità del comparto industriale. Nello specifico:

  • Aura coordina le conoscenze e il contesto tra requisiti e varianti progettuali, garantendo l’allineamento dei team durante la gestione di modifiche complesse
  • Leo interviene direttamente sulle sfide ingegneristiche multidisciplinari, dalla fase di ideazione fino alla produzione
  • Marie applica invece competenze scientifiche verticali in ambiti quali chimica, materiali e terapie per analizzare fenomeni complessi e formulare ipotesi di ricerca avanzate.

L’architettura di questi strumenti supera il concetto di Large Language Model tradizionale. I Virtual Companion si basano su fondamenta scientifiche e Industry World Models che integrano capacità di modellazione e simulazione multi-scala.

Un approccio che permette di validare ogni operazione secondo le leggi della fisica e della scienza dei materiali, assicurando che le azioni orchestrate lungo l’intero ciclo di vita di prodotti e servizi siano accurate e tracciabili.

Il ruolo dei Virtual Companion nell’accelerazione dei cicli di innovazione

Attraverso la piattaforma agentica 3D Experience, il sistema comprende l’intento dell’utente e simula comportamenti e conseguenze prima ancora che avvenga la realizzazione fisica.

“Nella Generative Economy, l’industria produce conoscenza e competenze che generano oggetti: è qui che risiede il vero valore”, afferma Pascal Daloz, CEO di Dassault Systèmes.

Secondo Daloz implementare questa forma di collaborazione consente direndere visibile l’invisibile e accelerare i cicli di innovazione salvaguardando gli asset strategici.

L’integrazione di questi assistenti digitali coinvolge tutti i brand dell’azienda e copre ogni settore industriale, mantenendo rigorosi standard di sovranità dei dati anche in scenari di collaborazione asincrona su larga scala.

Mentre Aura è già disponibile per gli utenti della piattaforma, il rilascio di Leo e Marie è previsto nel corso del 2026.

C
Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
  • Digital twin: mano umana e digitale che sorreggono ologramma pianeta

  • innovazione

    Dal virtual twin ai virtual universe: come Dassault Systèmes modella il futuro dentro e fuori l'industria

    16 Giu 2025

    di Michelle Crisantemi

  • 3D UNIV+RSES cover

  • VIRTUAL TWIN

    3D Univ+rses: i virtual twin di seconda generazione sono ecosistemi intelligenti, interconnessi e immersivi

    01 Dic 2025

    di Laura Zanotti

  • 3DEXPERIENCE-Dassault-Systemes

  • trasformazione digitale

    Verso fabbriche reattive, collaborative e flessibili con la piattaforma 3DExperience di Dassault Systèmes

    16 Giu 2025

    di Michelle Crisantemi

  • europa_Shutterstock_580563661

  • incentivi

    Iperammortamento, la conferma del viceministro Leo: presto l’addio al vincolo Made in EU

    05 Feb 2026

    di Franco Canna

