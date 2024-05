Comau svela i primi due modelli della la nuova serie di robot S-Family

All’edizione 2024 di Automate, il principale evento nordamericano dedicato all’automazione, Comau ha svelato la sua ultima innovazione nel campo della robotica: la S-Family, una nuova generazione di robot che promette di rivoluzionare il modo in cui le aziende gestiscono la produzione.

In fiera Comau ha mostrato i primi due modelli di questa famiglia, progettati per rispondere alle esigenze di applicazioni che richiedono alta velocità, precisione e ripetibilità, come l’assemblaggio, la saldatura ad arco e la movimentazione. Le due versioni presentate offrono un carico utile rispettivamente di 13 kg e 18 kg, una portata di 1.700 mm e una ripetibilità di ±0,03 mm.

Questi robot non solo si distinguono per le loro prestazioni ma anche per il loro design compatto e l’efficienza energetica.

Compatti e potenti

La S-Family di Comau si propone come soluzione per quelle applicazioni che hanno poco spazio disponibile e dove servono soluzioni comunque potenti, ma anche attente all’efficienza energetica.

Grazie alla loro compattezza, questi robot possono operare in spazi ristretti, accedendo a aree difficili da raggiungere per i modelli di dimensioni maggiori.

L’efficienza energetica, certificata secondo gli standard Fraunhofer, assicura alle aziende di ridurre i costi operativi mantenendo alte le prestazioni.

La certificazione IP 68 garantisce inoltre una protezione ottimale da acqua, polvere e altri agenti contaminanti, estendendo la loro applicabilità a un’ampia gamma di ambienti di produzione.

Una delle caratteristiche più innovative della S-Family è il suo design a polso cavo con protezione IP68, che consente di minimizzare il rischio di danni ai cavi elettrici e ausiliari, migliorando al contempo l’agilità del robot. Questo design, unito agli allestimenti ad arco e gigabit completamente integrati, semplifica notevolmente il montaggio e l’installazione dei robot, riducendo i tempi di risposta e abbattendo i costi di manutenzione legati all’attorcigliamento e alla rottura dei cavi.

Nicole Clement, Chief Business Unit Leader for Advanced Automation Solutions presso Comau, ha sottolineato l’importanza di questa innovazione, evidenziando l’impegno dell’azienda nel rendere l’automazione più accessibile ed efficace anche al di fuori del settore automobilistico, dove l’adozione di soluzioni robotiche sta crescendo a ritmi sostenuti. La versatilità della S-Family permette di esplorare nuove applicazioni in settori diversi, come l’alimentare, le bevande e l’assemblaggio generale, oltre alle tradizionali aree di impiego come la fonderia, l’automotive e la produzione di batterie.

Con la possibilità di essere montati a pavimento, parete o soffitto, questi robot offrono alle aziende anche una buona flessibilità nella gestione degli spazi di lavoro, senza sacrificare le prestazioni.