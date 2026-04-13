Angelini Technologies punta sulla robotica di Lab0 per il carico e scarico delle merci

Angelini Technologies, divisione del Gruppo Angelini Industries specializzata nell’automazione industriale, ha acquisito una partecipazione di minoranza in Lab0, startup statunitense pioniera nello sviluppo di sistemi robotici per la logistica.
L’operazione mira a industrializzare su larga scala una soluzione innovativa per il carico e lo scarico automatizzato di container e camion, un segmento del mercato logistico che si stima raggiungerà un valore di 8 miliardi di dollari entro il 2030.
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Automazione collaborativa per la logistica pesante
La proposta tecnologica di Lab0 affronta uno dei nodi più complessi della catena di distribuzione, oggi affidato quasi interamente al lavoro manuale in condizioni spesso rischiose per gli operatori.
Il sistema si distingue per un’architettura che integra diverse innovazioni di frontiera:
- un software proprietario di orchestrazione basato su AI che sfrutta il machine learning per adattare le operazioni in tempo reale e migliorare le prestazioni in base ai dati raccolti.
- un’architettura robotica a doppio braccio progettata per eseguire movimenti sincronizzati ad alta precisione
- un veicolo cingolato equipaggiato con un nastro trasportatore telescopico, capace di muoversi autonomamente all’interno dei container per gestire ostacoli e pacchi caduti
La combinazione di visione artificiale e mobilità avanzata permette di automatizzare completamente il flusso di lavoro, garantendo continuità operativa in un ambito caratterizzato da variabili imprevedibili.
Espansione internazionale e nuovi hub di ricerca
L’investimento non si limita al supporto finanziario, ma prevede una stretta collaborazione tecnica attraverso Fameccanica, controllata di Angelini Technologies, che opera nell’automazione industriale e nella robotica.
L’obiettivo è trasformare i prototipi della startup in prodotti pronti per il mercato globale, con la possibilità per il Gruppo Angelini di incrementare la propria quota nel capitale fino a una potenziale acquisizione totale.
“Tecnologia, robotica e automazione industriali sono, unitamente alla salute, un’area strategica di espansione e sviluppo delle attività del nostro Gruppo” osserva Sergio Marullo di Condojanni, CEO di Angelini Industries.
“L’investimento in Lab0 si inserisce in un percorso di espansione internazionale di Angelini Technologies che punta a intercettare soluzioni altamente tecnologiche candidate a diventare prodotti innovativi sul mercato, con l’obiettivo di espandere la presenza nel settore della robotica applicata alla logistica e consolidare al contempo la leadership in quello delle macchine industriali per la produzione di beni di largo consumo”, aggiunge.
In linea con questa strategia di crescita, Angelini Technologies ha annunciato l’apertura di un nuovo hub di ricerca e sviluppo a Boston.
La sede, operativa dal 16 aprile, si sviluppa su 1.700 metri quadrati e ospiterà un laboratorio dedicato ai test sui sistemi robotici per la logistica e l’e-commerce.
Entro i prossimi due anni, il centro impiegherà 25 professionisti tra ingegneri meccanici, informatici e specialisti in robotica avanzata.
Competenze integrate per l’evoluzione dell’intralogistica
L’integrazione delle competenze di Lab0, che mantiene centri di R&S tra l’Oregon e l’Italia, permetterà ad Angelini Technologies di accelerare lo sviluppo di soluzioni per l’intralogistica.
“Questa operazione ci consente di entrare con una tecnologia proprietaria in un segmento cruciale della catena logistica i cui bisogni non sono adeguatamente soddisfatti”, commenta Luigi De Vito, CEO di Angelini Technologies.
Secondo David McCalib, fondatore di Lab0, la differenza fondamentale del loro sistema risiede nella capacità di gestire le variabili del mondo reale nel processo di scarico, una sfida evitata da gran parte dell’industria per decenni.
McCalib afferma che la partnership con Angelini Technologies garantisce un percorso chiaro verso lo sviluppo affidabile su larga scala, sfruttando l’esperienza globale del Gruppo nella costruzione di sistemi complessi.