Mitsubishi Electric presenta R86TB, la teaching box per i robot Melfa

Mitsubishi Electric presenta R86TB, una nuova teaching box ad alte prestazioni per i robot industriali e collaborativi Melfa, progettata per supportare gli utenti, i costruttori di macchine e i system integrator a configurare, programmare ed effettuare la manutenzione e la ricerca dei guasti.

Questa soluzione all’avanguardia semplifica le interazioni uomo-macchina e supporta la creazione di operazioni automatizzate ed efficienti.

La Teaching Box R86TB: controllo e programmazione avanzata dei Robot Melfa di Mitsubishi Electric

Intuitiva e facile da utilizzare, la piattaforma presenta funzionalità avanzate per monitorare e programmare i robot Melfa sia di ultima che di precedente generazione.

Il dispositivo consente di avere il pieno controllo del robot collegato attraverso diverse schermate facili da utilizzare, alle quali si accede da un ampio display in alta definizione da 10,1 pollici.

In questo modo, anche gli utenti meno esperti possono procedere con efficienza all’implementazione di applicazioni più semplici, mentre i professionisti più esperti troveranno in questa nuova soluzione una valida alleata per creare applicazioni avanzate con estrema facilità.

Il modello R86TB integra, in particolare, opzioni di visualizzazione del layout in 3D per supportare attività di pianificazione, installazione e programmazione, ricostruendo un ambiente di lavoro che replica quello reale.

A questo si aggiungono funzioni di supporto alla programmazione, interfacce per l’inserimento e il monitoraggio dei parametri e una sezione dedicata alla diagnostica. L’adozione e l’impiego di tutte queste piattaforme sono semplificati dal software di programmazione robotica RT Toolbox3 di Mitsubishi Electric, garanzia di retrocompatibilità.

Oltre a queste funzioni, la nuova teaching box ad alte prestazioni R86TB offre anche una risoluzione dei problemi rapida e tempestiva, senza bisogno di computer, a vantaggio del tempo di attività e delle performance delle applicazioni automatizzate.

“Siamo entusiasti di presentare questa nuova teaching box, che permetterà di compiere enormi passi avanti nell’implementazione di configurazioni robotiche altamente efficienti. R86TB è l’interfaccia ideale per interagire facilmente con i robot Melfa e sarà preziosa per poter sfruttare al massimo il potenziale di queste macchine”, commenta Oliver Giertz, Strategic Product Manager Servo/Motion/Robotics Emea di Mitsubishi Electric Europe.