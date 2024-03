Da Intesa Sanpaolo 120 miliardi per le PMI che investono in Transizione 5.0, energia, digitale e sicurezza

Si chiama “Il tuo futuro è la nostra impresa” il programma di Intesa Sanpaolo che mette 120 miliardi di euro fino al 2026 per sostenere sostenere gli investimenti delle PMI e promuovere una crescita sostenibile e di lungo periodo.

Il programma si inserisce in un contesto più ampio di sostegno agli obiettivi del PNRR, con un impegno complessivo che supera i 410 miliardi di euro. L’obiettivo è accelerare la trasformazione necessaria per il rinnovamento industriale, la transizione energetica e digitale delle imprese italiane. Grazie alla collaborazione con SACE e altri partner istituzionali, Intesa Sanpaolo mira a facilitare l’accesso alle nuove misure del PNRR, amplificando le possibilità di investimento e i vantaggi per le imprese.

Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Le imprese che investono oggi possono ritagliarsi un importante vantaggio competitivo nel prossimo futuro. Il nostro ruolo è attivare risorse finanziarie e strumenti dedicati ad accompagnare le scelte di investimento e far cogliere le opportunità del PNRR e della Transizione 5.0. Ci rivolgiamo ad oltre 1,2 milioni di clienti tra PMI e imprese più piccole, per tutti vogliamo stimolare un approccio di rilancio verso la crescita con nuovi mezzi e nuovi obiettivi condivisi. Il mondo delle imprese deve affrontare un riposizionamento tecnologico, digitale, geografico e generazionale in una logica di medio – lungo periodo e Intesa Sanpaolo è pronta a sostenerlo con un piano da 120 miliardi da qui al 2026”.

Transizione 5.0, sviluppo digitale e cyber security

Il nuovo programma “Il tuo futuro è la nostra impresa” della Banca si concentra su tre aree prioritarie: Transizione 5.0 ed Energia, Sviluppo estero e nuovi mercati, e Progresso digitale e Sicurezza

Transizione 5.0 ed Energia

Per quanto riguarda il piano Transizione 5.0, Intesa Sanpaolo ha messo a punto, in collaborazione con Sace, soluzioni di finanziamento dedicate e agevolate, consulenza per l’accesso alle agevolazioni fiscali e rilascio delle relative certificazioni e formazione con la finalità di integrare competitività e sostenibilità grazie a nuovi investimenti per lo sviluppo, il risparmio e la produzione energetica volti ad un consumo efficiente.

Sempre sul fronte energetico e con riferimento alla misura del PNRR relativa agli incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili, il primo gruppo italiano mette a disposizione soluzioni dedicate per l’energia condivisa anche nella forma dell’autoconsumo collettivo, con finanziamenti specifici e agevolati, oltre a modelli di advisory per la costruzione di nuovi sistemi innovativi finalizzati al risparmio energetic

Espansione estera e nuovi mercati

La ridefinizione delle geografie dell’export e la situazione geopolitica sono fondamentali per supportare la forte tendenza delle imprese a esportare le eccellenze “Made in Italy”. Il piano di Intesa Sanpaolo fornisce soluzioni finanziarie e competenze delle proprie strutture specializzate. Grazie alla sua presenza internazionale diffusa e radicata, il Gruppo si occupa dell’identificazione dei migliori settori merceologici e dei nuovi potenziali mercati – in particolare Est Europa, India ed Emirati Arabi Uniti – oltre a offrire percorsi formativi specifici.