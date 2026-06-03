Si conclude con la cerimonia di premiazione l’edizione 2026 degli School Tech Awards di Siemens, concorso internazionale che premia l’eccellenza in settori chiave come l’Industria 4.0 e la Transizione 5.0.
formazione e competenze
Siemens School Tech Awards, ecco i vincitori dell’edizione 2026
Si chiude l’edizione 2026 del concorso internazionale di Siemens che unisce scuola e industria nel segno dell’innovazione 5.0. Sul podio delle tre categorie trionfano il CNOS FAP Rebaudengo di Torino, l’Istituto Agnelli di Torino e l’ITS Academy Udine, premiati per i migliori progetti in automazione, intelligenza artificiale e robotica.
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