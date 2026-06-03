Attualità Tecnologie Incentivi Ricerca e Innovazione Formazione e competenze Newsletter

formazione e competenze

Siemens School Tech Awards, ecco i vincitori dell’edizione 2026

Home Attualità Formazione e competenze
Indirizzo copiato

Si chiude l’edizione 2026 del concorso internazionale di Siemens che unisce scuola e industria nel segno dell’innovazione 5.0. Sul podio delle tre categorie trionfano il CNOS FAP Rebaudengo di Torino, l’Istituto Agnelli di Torino e l’ITS Academy Udine, premiati per i migliori progetti in automazione, intelligenza artificiale e robotica.

Pubblicato il 3 giu 2026
Siemens

Si conclude con la cerimonia di premiazione l’edizione 2026 degli School Tech Awards di Siemens, concorso internazionale che premia l’eccellenza in settori chiave come l’Industria 4.0 e la Transizione 5.0.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

ROBOTICA

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Siemens School Tech Award 2026 _ Key visual

  • formazione

    I Campionati di automazione di Siemens diventano gli School Tech Awards: focus su tecnologia e sostenibilità

    08 Gen 2026

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • trofeo smart project 2026

  • FORMAZIONE

    Omron premia studenti e scuole, ecco i vincitori del Trofeo Smart Project 2026

    14 Mag 2026

    di Redazione

    Condividi
  • Campionati di Automazione-Siemens040625

  • formazione

    Campionati di Automazione, Siemens premia i giovani per progetti innovativi incentrati su digitalizzazione, sostenibilità ed efficientamento energetico

    04 Giu 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • made future industry awards

  • ricerca e INNOVAZIONE

    MADE Future Indstry Awards: i progetti vincitori dell'ultima semifinale di Napoli

    20 Mag 2026

    di Michelle Crisantemi

    Condividi