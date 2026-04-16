Attualità Tecnologie Incentivi Ricerca e Innovazione Formazione e competenze Newsletter

occupazione

Lavoro, le professioni tech scalano la classifica delle retribuzioni in Italia

Home Attualità
Indirizzo copiato

Un’analisi sulle retribuzioni 2025-2026 pubblicata da ilCVperfetto conferma il primato di notai e medici, ma evidenzia la rapida ascesa dei profili legati a AI e cybersecurity. Il mercato premia sempre più le competenze tecniche specialistiche, aprendo opportunità di rilievo anche a figure del marketing digitale senza laurea e delineando un futuro dove sostenibilità e big data saranno i motori principali dell’occupazione.

Pubblicato il 16 apr 2026
formazione per la sicurezza industriale

Le professioni legate alla tecnologia risultano tra le più dinamiche del mercato del lavoro. Data scientist, Machine Learning Engineer e Cybersecurity Manager figurano tra i ruoli più richiesti e meglio retribuiti, trainati dall’accelerazione della trasformazione digitale nelle imprese.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

ROBOTICA

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • People Working with Specialist Scientific Equipment for Measuring Chemicals.

  • Global Innosystem Index

    L'Italia scende in classifica: solo 30ma per capacità di innovazione

    08 Mag 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • Engineer,Use,Combination,Of,Ai,Technology,And,Robotic,Arms,To

  • i dati di randstad

    L'impatto dell'AI sui lavoratori italiani: 10 milioni quelli altamente esposti, ma ripercussioni su tutte le professioni

    23 Ott 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • Innovazione automazione

  • Innovazione

    La classifica dell'innovazione nelle Regioni italiane: avanti il Nord, ma la Campania migliora di più

    03 Set 2025

    di Redazione

    Condividi
  • Dario Amodei immagine creata con ChatGPT

  • AI E LAVORO

    L'impatto dell'AI sul lavoro: lo studio di Anthropic sul potenziale finora inespresso dell'AI

    08 Mar 2026

    di Franco Canna

    Condividi