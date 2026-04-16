Lavoro, le professioni tech scalano la classifica delle retribuzioni in Italia

occupazione

Un’analisi sulle retribuzioni 2025-2026 pubblicata da ilCVperfetto conferma il primato di notai e medici, ma evidenzia la rapida ascesa dei profili legati a AI e cybersecurity. Il mercato premia sempre più le competenze tecniche specialistiche, aprendo opportunità di rilievo anche a figure del marketing digitale senza laurea e delineando un futuro dove sostenibilità e big data saranno i motori principali dell’occupazione.