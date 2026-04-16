Le professioni legate alla tecnologia risultano tra le più dinamiche del mercato del lavoro. Data scientist, Machine Learning Engineer e Cybersecurity Manager figurano tra i ruoli più richiesti e meglio retribuiti, trainati dall’accelerazione della trasformazione digitale nelle imprese.
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Lavoro, le professioni tech scalano la classifica delle retribuzioni in Italia
Un’analisi sulle retribuzioni 2025-2026 pubblicata da ilCVperfetto conferma il primato di notai e medici, ma evidenzia la rapida ascesa dei profili legati a AI e cybersecurity. Il mercato premia sempre più le competenze tecniche specialistiche, aprendo opportunità di rilievo anche a figure del marketing digitale senza laurea e delineando un futuro dove sostenibilità e big data saranno i motori principali dell’occupazione.
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