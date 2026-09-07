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L’impatto della burocrazia sull’high-tech: l’Italia perde oltre un punto di PIL di investimenti all’anno

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Un nuovo studio firmato da TEHA, Amazon e AWS analizza le barriere che frenano l’adozione di AI e cloud nel nostro Paese. Tra le cause principali figurano la burocrazia, i lunghi tempi autorizzativi, i costi dell’energia e il mismatch di competenze. La ricerca indica tre leve prioritarie per rilanciare la competitività delle imprese.

Pubblicato il 7 set 2026
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L’Italia dispone di importanti asset industriali, scientifici e tecnologici, ma continua a registrare un ritardo nella capacità di attrarre, realizzare e scalare investimenti high-tech.

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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