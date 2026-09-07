L’Italia dispone di importanti asset industriali, scientifici e tecnologici, ma continua a registrare un ritardo nella capacità di attrarre, realizzare e scalare investimenti high-tech.
lo studio di thea e aws
L’impatto della burocrazia sull’high-tech: l’Italia perde oltre un punto di PIL di investimenti all’anno
Un nuovo studio firmato da TEHA, Amazon e AWS analizza le barriere che frenano l’adozione di AI e cloud nel nostro Paese. Tra le cause principali figurano la burocrazia, i lunghi tempi autorizzativi, i costi dell’energia e il mismatch di competenze. La ricerca indica tre leve prioritarie per rilanciare la competitività delle imprese.
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