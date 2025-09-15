ricerca e innovazione

La Strategia sulle infrastrutture di ricerca e tecnologia mira a rafforzare la leadership scientifica e tecnologica dell’Europa. Il piano della Commissione Europea mira a rendere le infrastrutture più accessibili a scienziati e imprese, a formare e attrarre talenti e a potenziare la dimensione internazionale. L’obiettivo finale è sostenere l’intero ciclo dell’innovazione, dalla ricerca di base al mercato, per rafforzare la competitività e la sovranità tecnologica dell’UE.