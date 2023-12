Transizione 5.0, parla il ministro Urso: “Decreto PNRR a gennaio, il tetto sale a 50 milioni”

Il decreto che disciplinerà i dettagli del piano Transizione 5.0 non arriverà entro quest’anno, come finora si era fatto intendere, ma a gennaio 2024. A confermarlo in un’intervista a Il Sole 24 Ore il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha fornito anche qualche ulteriore anticipazione.

Decreto a gennaio

Iniziamo dalle conferme. I 6,3 miliardi previsti dal programma RePower EU per finanziare il piano Transizione 5.0 per il biennio 2024-2025 si sommeranno alle risorse – 6,4 miliardi – già stanziate al tempo dell’ultima finanziaria del governo Draghi per il piano Transizione 4.0.

La novità è che il decreto che disporrà l’impiego di queste risorse, insieme con tutto il pacchetto di “aggiornamento” del PNRR e l’impiego degli altri fondi del piano RePower EU, arriverà a gennaio e non entro fine anno.

Questo significa che le misure potrebbero essere retroattive, visto che le risorse europee sono riferite all’intero biennio 2024-2025 e che non è interesse di nessuno “perdere” anche solo qualche settimana di efficacia delle norme.

Aliquote e tetti

Il ministro conferma quanto finora era stato comunicato a più riprese da fonti del Mimit: l’aliquota massima disponibile per le imprese che potranno sommare i due incentivi sarà pari al 40%.

Considerando l’aliquota attuale del piano Transizione 4.0 al 20%, ne consegue che la massima maggiorazione che il piano Transizione 5.0 potrà offrire sarà del 20%. Se il Governo seguirà le linee guida pattuite con la UE, ci saranno almeno due ulteriori aliquote (minori). Le aliquote del piano Transizione 5.0 non saranno parametrate all’ammontare dell’investimento, come accade per il 4.0, ma – come ha ribadito il ministro – “al livello di efficienza” che consentiranno di raggiungere, cioè al risparmio energetico.

Una novità invece riguarda il tetto massimo degli investimenti agevolabili. Mentre per il piano Transizione 4.0 è di 20 milioni, per il piano Transizione 5.0 salirà a 50 milioni, una cifra ancora maggiore rispetto ai 30 milioni che erano stati anticipati alcune settimane fa.

Fino al 10% per le spese per la formazione

Arrivano anche le prime notizie relative alla formazione. Ricordiamo che nella struttura generale del piano descritta nei documenti della UE, i 6,3 miliardi sono così distribuiti:

3.780 milioni per investimenti finalizzati all’efficientamento energetico

1.890 milioni per agevolare autoconsumo e autoproduzione

630 milioni per la formazione

Come si può notare, i 630 milioni stanziati sono pari proprio al 10% dei 6,3 miliardi stanziati in totale. Nell’intervista rilasciata al Sole Urso ha poi espressamente spiegato che “riammettiamo, entro il 10% dell’investimento agevolabile, anche le spese per la formazione, perché oltre alle macchine serve chi è in grado di farle funzionare”.

Se ne evince che le spese in formazione saranno in qualche modo legate a un investimento e non indipendenti: in altre parole, che solo chi farà un investimento potrà fruire anche dell’incentivo per la formazione.

Urso: “Favoriremo le tecnologie europee e nazionali”

Per quanto possa apparire contrario ai principi di apertura e libera concorrenza che guidano l’azione dell’Unione Europea, il ministro Urso si dice convinto che il Piano favorirà le vendite di tecnologie europee e nazionali.

Se naturalmente sulla parte del piano relativa alle tecnologie abilitanti per l’efficientamento energetico nulla si può fare, diverso è il discorso relativo alla linea di incentivi per autoconsumo e autoproduzione.

“Quello che intendiamo fare – ha detto – è sfruttare la norma appena inserita nel decreto energia in base alla quale l’Enea realizzerà un registro con tre classi di prestazione energetica degli impianti fotovoltaici. Il piano Transizione 5.0 si limiterà a premiare con maggiore intensità gli investimenti su impianti della prima classe, in cui si concentrano soprattutto l’offerta di produttori europei e italiani tra questi, penso ad esempio alla tecnologia sviluppata dall’Enel a Catania”.