La servitizzazione è bloccata? All’ASAP Forum di Novara il confronto tra imprese e accademia

Appuntamento a Novara con l’edizione 2025 dell’ASAP Forum, evento annuale organizzato dal centro di ricerca interuniversitario ASAP. Il Forum vedrà esperti e manager analizzare i fattori che frenano o accelerano il processo, esplorando in particolare il ruolo dell’intelligenza artificiale come catalizzatore e le strategie per superare le barriere all’adozione.

Pubblicato il 27 ott 2025
Servitization Green Shutterstock_2347310527

I fattori che accelerano o ostacolano la transizione ai servizi digitali saranno al centro del XXII ASAP Forum, l’evento annuale organizzato dal centro di ricerca interuniversitario ASAP.

Michelle Crisantemi

Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.

