I fattori che accelerano o ostacolano la transizione ai servizi digitali saranno al centro del XXII ASAP Forum, l’evento annuale organizzato dal centro di ricerca interuniversitario ASAP.
La servitizzazione è bloccata? All’ASAP Forum di Novara il confronto tra imprese e accademia
Appuntamento a Novara con l’edizione 2025 dell’ASAP Forum, evento annuale organizzato dal centro di ricerca interuniversitario ASAP. Il Forum vedrà esperti e manager analizzare i fattori che frenano o accelerano il processo, esplorando in particolare il ruolo dell’intelligenza artificiale come catalizzatore e le strategie per superare le barriere all’adozione.
