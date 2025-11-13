Primo piano Politica industriale PNRR Incentivi Opinioni Interviste Robotica Automazione industriale Appuntamenti Podcast Innovation Books

Automazione del montaggio delle stampanti digitali: da Durst Group un sistema ibrido per la collaborazione uomo-macchina

Durst Group AG attraverso il progetto Roboassist ha creato un sistema di rifabbricazione che coordina, gestisce e regola l’interazione uomo-macchina all’interno dell’area di lavoro per il montaggio delle stampanti digitali: il modello consente ai robot di svolgere compiti a basso valore aggiunto, mentre il personale contribuisce alle attività più complesse. Il progetto è stato cofinanziato dal Competence Center Smact nell’ambito del bando IRISS.

Pubblicato il 13 nov 2025
Migliorare l’interazione uomo-macchina nei sistemi di monitoraggio delle stampanti digitali: è questo l’obiettivo del progetto Roboassist di Durst Group AG, azienda altoatesina che opera nello sviluppo e nella produzione di sistemi di stampa digitale.

C
Michelle Crisantemi

Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.

