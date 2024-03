HMI, facilità di integrazione, AI e robotica: l’innovazione di Keba in mostra a SPS Italia 2024

HMI, facilità di integrazione hardware e software e soluzioni robotiche: sono questi i temi che animeranno lo stand di Keba alla fiera SPS Italia, in programma dal 28 al 30 maggio.

Quest’anno, oltre allo stand principale nel padiglione 5 – L12, Keba presenterà le sue novità anche nel District 4.0 con un’esposizione aggiuntiva nel padiglione 7- A18 dedicata a componenti e soluzioni per i robot mobili AMR.

Diverse saranno le novità che l’azienda porterà in fiera, come applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, il terminale portatile KeTop T135 e il sistema di azionamento KeDrive D3-AC.

Intelligenza artificiale semplificata con il Keba AI Development Kit

L’Artificial Intelligence Team di Keba mostrerà come l’intelligenza artificiale possa essere integrata in un processo di controllo, ad esempio per rilevare e tracciare oggetti in tempo reale.

Il team presenterà anche il Keba AI Development Kit (un kit di sviluppo dedicato all’intelligenza artificiale). Il DevKit è costituito da un’unità di controllo Keba C5 basata su sistema operativo Linux, completa di scheda/e di I/O e dal modulo di espansione per l’AI.

Questo modulo di espansione è stato sviluppato in modo specifico per applicazioni AI in contesto industriale nel rispetto di tutte le norme vigenti.

La toolchain in esso contenuta comprende tutti gli strumenti necessari per l’addestramento delle reti neurali per il modulo di espansione AI. Sono inoltre disponibili dei blocchi funzionali che permettono di eseguire i modelli direttamente nel codice del PLC.

Le imprese industriali che necessitano di AI possono così accedere in tempi brevi al mondo delle reti neurali e potenziare i propri impianti con il valore aggiunto dell’AI.

Terminali portatili / HMI

Per quanto concerne l’HMI, il team di Keba presenta due novità alla SPS Italia. La prima novità sarà il dispositivo operativo portatile KeTop T15x Safe Wireless, ora disponibile anche in combinazione con la stazione base CB42x con interfaccia Profinet/Profisafe, e il nuovo terminale portatile KeTop T135.

La seconda novità riguarda la famiglia HMI “KeTop”, ampliata con un nuovo terminale. Il KeTop T135 è dotato di uno schermo multi-touch da 7 pollici ed è ottimizzato per le visualizzazioni web.

Grazie a una serie di driver, è compatibile con qualsiasi sistema di controllo. Il T135 viene fornito con il sistema operativo Linux. Le sue dimensioni compatte lo rendono particolarmente leggero e comodo da usare, anche per lunghi periodi di tempo.

Una tastiera opzionale sul retro consente inoltre di operare comodamente con una sola mano. Uno dei punti di forza del KeTop T135 è l’ampia varietà di elementi opzionali integrabili, i quali consentono una personalizzazione individuale.

Sistemi di azionamento: KeDrive D3-AC di Keba

I macchinari modulari richiedono sistemi di azionamento flessibili e compatti. Il nuovo KeDrive D3-AC di Keba è un servoazionamento che integra l’alimentatore AC, filtro di rete, resistenza di frenatura e tre drive in un unico dispositivo.

Questo servoazionamento triasse è stato sviluppato per essere il controllore ideale per cinematiche robotiche a tre assi. Uno dei tre assi eroga una potenza maggiorata del 50% rispetto agli altri due, garantendo la corrente necessaria all’asse verticale dei robot cartesaini.

Pertanto, nel servoazionamento triasse vi sono varianti con corrente nominale 4/4/6A o 8/8/12A. KeDrive D3-AC è un’evoluzione del sistema multiasse KeDrive D3 con alimentatore centralizzato.

Con questa nuova variante KeDrive, Keba può offrire una soluzione modulare in grado di soddisfare sia applicazioni che richiedono un elevato numero di drive nel quadro elettrico principale della macchina, sia una soluzione compatta all-in-one quando un numero limitato di drive deve risiedere in un quadro elettrico decentralizzato.

Il sistema di azionamento multiasse KeDrive D3 è una soluzione economica per le macchine che hanno un elevato numero di assi. Per le applicazioni con un numero limitato di assi, KeDrive D3-AC rappresenta una soluzione ancora più conveniente.

Soluzioni per robotica autonoma

Oltre allo stand principale, Keba presenterà le sue novità anche nel District 4.0 Pad. 7 A18 dove all’interno di un’esposizione aggiuntiva troveranno spazio un’interessante demo, diversi componenti e soluzioni dedicate ai robot mobili AMR.