Le novità Sick alla SPS: sensori miniaturizzati, telecamere 3D e sistemi per la gestione delle spedizioni

Sick mette in mostra alla fiera SPS Norimberga il suo portfolio di soluzioni per l’automazione industriale e logistica con alcune novità e applicazioni sviluppate congiuntamente con i clienti.

Tante le tecnologie portate in fiera, con uno stand organizzato secondo le varie “anime” dell’azienda: Automotive & Elettronica, Consumo & Logistica, Robot Industriali, Macchine & Movimento, Piattaforme Mobili e Trasparenza.

W4S: La nuova generazione di sensori fotoelettrici miniaturizzati

Il nuovo sensore fotoelettrico di prossimità miniaturizzato W4S rappresenta un ulteriore arricchimento della versatile famiglia W4.

Grazie al robusto ma compatto involucro Vistal con finestra laterale di scansione, i sensori fotoelettrici sono particolarmente adatti per applicazioni con spazio limitato. Questi “esperti ottici” sono infatti progettati appositamente per compiti impegnativi, come rilevare superfici discontinue, irregolari, estremamente piatte, trasparenti, riflettenti o ad alto contrasto, garantendo un’ottima disponibilità e stabilità del processo.

La connettività IOLink e funzioni intelligenti per il monitoraggio e la diagnosi dei sensori connettono i sensori al mondo delle macchine e delle applicazioni digitalizzate, rendendoli pronti per il futuro.

DT80, il sensore di distanza con IOLink per elevata precisione, anche a grandi distanze

Il nuovo sensore di distanza DT80 offre una gamma fino a 80 metri, una precisione eccezionale e ripetibilità in prossimità ravvicinata, un nuovo concetto intuitivo di usabilità con display del sensore basato su simboli (Icons Inside) e un involucro compatto che rispetta i criteri IP65 e IP67.

Grazie a questi punti di forza, il DT80 copre una varietà di nuove aree applicative stazionarie e mobili, ad esempio nell’acciaieria e nella metallurgia, nella produzione di veicoli speciali e municipali, nelle macchine mobili, nelle strutture portuali e nel settore dei beni di consumo.

Ad esempio, il sensore viene utilizzato su carrelli elevatori autoguidati per garantire una precisione estrema e una ripetibilità accurata quando si tratta del posizionamento in altezza delle loro forche. Questo non solo aumenta l’efficienza operativa e la sicurezza, ma apre anche la strada all’integrazione nei processi automatizzati e alla registrazione dei dati operativi, che possono a loro volta essere trasferiti tramite IOLink per ulteriori utilizzi.

Telecamere Ruler3000: compattezza, precisione e velocità

Sick ha anche ampliato la sua gamma di telecamere 3D Ruler3000 con tre modelli compatti e integrabili: Ruler3002, Ruler3004 e Ruler3010.

Con velocità fino a 46 kHz, campi di vista garantiti fino a 26,6 mm e tempi di otturazione brevi grazie al loro emettitore laser blu 3R ad alte prestazioni, aprono nuove strade per catturare in modo affidabile anche i dettagli più piccoli, una caratteristica necessaria in applicazioni come l’ispezione di componenti di beni di consumo ed elettronici, circuiti stampati e semiconduttori, o nella produzione e assemblaggio di batterie.

Le telecamere 3D offrono non solo un’ottima ripetibilità (anche su superfici brillanti, lucide e metalliche), ma anche la nuova tecnologia Surface+ (in attesa di brevetto), che aggiunge una ulteriore dimensione di imaging in grado di rivelare anche i graffi più piccoli su superfici metalliche lisce e lucide come gli alloggiamenti delle batterie.

L’interfaccia Stream Setup di Sick facilita l’integrazione della macchina, mentre l’API GenIStream semplifica la programmazione per gli utenti C# e C++. La conformità con GigEvision e GenICam offre accesso plug-and-play a software di terze parti come Halcon e LabView. E grazie alla piattaforma software AppSpace di Sick, gli sviluppatori possono utilizzare una vasta gamma di strumenti di elaborazione delle immagini e applicazioni di esempio.

Una soluzione all-in-one per la ricezione delle merci

Le soluzioni intelligenti di Sick per la ricezione automatizzata della merce permettono di ridurre il tempo per attività di ricerca delle merci, ottimizzando i processi e riducendo così anche i costi.

Basate su una piattaforma digitale per la raccolta, l’elaborazione e la preparazione dei dati relativi ai pacchi, le soluzioni Goods-Receipt impiegano tecnologie di scansione all’avanguardia per fornire una trasparenza completa in tempo reale, permettendo di gestire in modo affidabile anche il traffico di spedizioni più intenso.

Per soddisfare le esigenze individuali dei clienti riguardo l’identificazione e il sorting dei pacchi, questa soluzione per la ricezione automatizzata della merce è disponibile con gradi scalabili di automazione: dalla registrazione manuale del pacco alla ricezione completamente automatizzata del pacco con integrazione diretta nei sistemi di gestione e sorting dei clienti.

Diverse anche le demo che mostrano applicazioni reali sviluppate congiuntamente con i clienti e rivolte proprio alle esigenze della logistica, come quella rivolta alla disposizione dei pacchi ai fini dell’ottimizzazione dello spazio nel magazzino o nel pallet.

Soluzioni per la sicurezza e per l’assemblaggio delle batterie

Con il sistema di rilevamento di oggetti estranei (FOS) e lo Static hotspot detection system (SHD) Sick mette in evidenza due soluzioni basate su laser per il rilevamento di oggetti estranei e il riconoscimento precoce delle superfici surriscaldate nelle batterie ad alta tensione.

Mentre il FOS esegue controlli senza contatto per la presenza di oggetti estranei prima che la batteria sia installata nel telaio, l’SHD utilizza telecamere a infrarossi per identificare gli hotspot sulla superficie della batteria. Insieme, offrono una protezione efficace da potenziali pericoli come cortocircuiti, incendi ed esplosioni nei veicoli elettrici o nelle strutture produttive, contribuendo a prevenire lesioni umane e danni alla proprietà, perdite di stock e tempi di fermo della produzione/impianto.

Servizi digitali per ridurre i costi dell’aria compressa fino al 30%

Novità anche sul fronte dei servizi con Monitoring Box FTMg Premium, un nuovo servizio digitale per il monitoraggio dell’aria compressa.

Il servizio si aggiunge all’offerta Field Analytics di Sick per il monitoraggio continuo in cloud, una soluzione che consente di identificare le perdite di consumo dovute a inefficienze legate alla macchina o al processo e rilevare le perdite in una fase precoce, segnalandole con un allarme.

Inoltre, il servizio digitale può confrontare le fonti di consumo di aria compressa sulla base del loro consumo e dei costi associati e suggerire opzioni di ottimizzazione.

Con la Monitoring Box FTMg Premium, i responsabili della produzione, gli energy manager e gli ingegneri di manutenzione possono ridurre i loro costi di aria compressa nella produzione fino al 30%, riducendo anche l’impronta di CO2.