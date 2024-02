Non solo AI: ecco i 5 trend che stanno guidando la crescita della robotica

Lo stock di robot in funzione nelle fabbriche di tutto il mondo ha raggiunto lo scorso anno il valore record di circa 3,9 milioni di unità e nel periodo 2023-2027 l’IFR si attende una crescita media annua del 7% delle nuove installazioni. Ma che cosa sta trainando la crescita della domanda di robot?

L’International Federation of Robotics ha individuato cinque trend che stanno guidando la crescita della robotica. “Questi trend dimostrano che la robotica è un campo multidisciplinare in cui le tecnologie stanno convergendo per creare soluzioni intelligenti per un’ampia gamma di compiti”, ha detto Marina Bill, Presidente dell’IFR. “Questi progressi continuano a plasmare la fusione dei settori della robotica industriale e di quella di servizio e il futuro del lavoro”.

Vediamo ora i 5 trend della robotica evidenziati dall’IFR!

Intelligenza artificiale e machine learning

Il primo trend è legato all’avvento dell’intelligenza artificiale che sta iniziando a pervadere anche la robotica e l’automazione. In particolare l’emergere dell’IA generativa apre nuove opportunità: i produttori di robot stanno sviluppando interfacce basate sull’IA generativa che consentono agli utenti di programmare i robot in modo più intuitivo utilizzando il linguaggio naturale invece del codice. In questo modo gli operatori non avranno più bisogno di competenze specialistiche di programmazione per selezionare e regolare le azioni del robot.

Un altro esempio è l’IA predittiva che analizza i dati sulle prestazioni dei robot per identificare lo stato futuro delle apparecchiature. La manutenzione predittiva può far risparmiare ai produttori i costi di fermo macchina. Nell’industria automotive l’Information Technology & Innovation Foundation stima che ogni ora di fermo macchina non pianificato costi 1,3 milioni di dollari. Questo permette di farsi un’idea dell’enorme potenziale di risparmio della manutenzione predittiva. Gli algoritmi di machine learning possono anche analizzare i dati di più robot che eseguono lo stesso processo per ottimizzarlo. In generale, più dati vengono forniti a un algoritmo di machine learning, migliori sono le sue prestazioni.

Nuove applicazioni per i cobot

La collaborazione uomo-robot continua a essere una delle principali sfide della robotica. I rapidi progressi nel campo dei sensori, delle tecnologie di visione e delle pinze intelligenti consentono ai robot di reagire in tempo reale ai cambiamenti del loro ambiente e di lavorare in modo sicuro accanto ai lavoratori umani.

Le applicazioni robotiche collaborative rappresentano un supporto ormai imprescindibile per ridurre i carichi faticosi e ripetitivi dei lavoratori umani. I cobot possono assistere i lavoratori in compiti che richiedono sollevamenti pesanti, movimenti ripetitivi o lavori in ambienti pericolosi.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un progressivo ampliamento delle possibili applicazioni collaborative. Un recente sviluppo del mercato è rappresentato dall’aumento delle applicazioni di saldatura con cobot, motivato dalla carenza di saldatori qualificati. I robot collaborativi andranno quindi a integrare gli investimenti nei robot industriali tradizionali, che operano a velocità molto più elevate e rimarranno quindi importanti per migliorare la produttività in risposta ai margini di prodotto ridotti.

Manipolatori mobili

I manipolatori mobili – i cosiddetti “MoMa” – stanno automatizzando le attività di movimentazione dei materiali in settori come quello automobilistico, logistico o aerospaziale. Essi combinano la mobilità delle piattaforme robotiche con la destrezza dei bracci manipolatori. Questo permette loro di navigare in ambienti complessi e di manipolare oggetti, cosa fondamentale per le applicazioni nel settore manifatturiero.

Dotati di sensori e telecamere, questi robot eseguono ispezioni e compiti di manutenzione su macchinari e attrezzature. Uno dei vantaggi significativi dei manipolatori mobili è la loro capacità di collaborare e supportare i lavoratori umani. La carenza di manodopera qualificata e la mancanza di personale che si candida ai posti di lavoro in fabbrica faranno probabilmente aumentare la domanda.

I digital twin

La tecnologia dei gemelli digitali è sempre più utilizzata come strumento per ottimizzare le prestazioni di un sistema fisico creandone una replica virtuale.

Poiché i robot sono sempre più integrati digitalmente nelle fabbriche, i gemelli digitali possono utilizzare i dati operativi del mondo reale per eseguire simulazioni e prevedere i risultati probabili. Poiché il gemello esiste solo come modello computerizzato, può essere sottoposto a stress test e modifiche senza implicazioni per la sicurezza e risparmiando sui costi. Tutte le sperimentazioni possono essere controllate prima di toccare il mondo fisico. I gemelli digitali colmano il divario tra il mondo digitale e quello fisico.

Robot umanoidi

La robotica sta registrando progressi significativi negli umanoidi, progettati per svolgere un’ampia gamma di compiti in vari ambienti. Il design simile a quello umano, con due braccia e due gambe, consente al robot di essere utilizzato in modo flessibile in ambienti di lavoro che in realtà sono stati creati per gli esseri umani. Può quindi essere facilmente integrato, ad esempio, nei processi e nelle infrastrutture di magazzino esistenti.

Il Ministero cinese dell’Industria e dell’IT ha recentemente reso noto che il Paese produrrà in massa umanoidi entro il 2025. Il MIIT prevede che gli umanoidi diventeranno probabilmente un’altra tecnologia dirompente, simile ai computer o agli smartphone, che potrebbe trasformare il modo in cui produciamo beni e il modo in cui gli esseri umani vivono.