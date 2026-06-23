Umanoidi: STMicroelectronics, Fondazione ENEA Tech e Biomedical e SpotInvest entrano nel capitale di Oversonic Robotics

STMicroelectronics, Fondazione ENEA Tech e Biomedical e SpotInvest entrano nel capitale di Oversonic Robotics, la società italiana di robotica cognitiva

creatrice di RoBee.

L’ingresso dei nuovi soci ha come obiettivo la crescita industriale, tecnologica e internazionale e il rafforzamento di un ecosistema di partner in grado di creare valore, sia per Oversonic sia per lo sviluppo delle applicazioni costruite intorno a RoBee.

L’operazione si inserisce in un percorso di valorizzazione che prevede il rafforzamento della presenza di Oversonic negli Stati Uniti e l’avvio di una nuova fase di crescita internazionale nel mercato globale degli umanoidi.

Il ruolo dei nuovi partner strategici e industriali

STMicroelectronics contribuirà a rafforzare la spinta industriale, lo sviluppo di nuove tecnologie e l’affiancamento strategico in un settore centrale per la manifattura avanzata.

Fondazione ENEA Tech e Biomedical sostiene il percorso distintivo di Oversonic nello sviluppo di umanoidi certificati anche per applicazioni in ambito sanitario.

SpotInvest, veicolo riconducibile all’imprenditore Marco Setti, apre ulteriori ambiti applicativi legati ai servizi e all’automazione di processo in un settore sempre più in crescita come il mondo food.

L’operazione rafforza una compagine che vede già la presenza di partner industriali e finanziari di rilievo, tra cui Comat, Datalogic e il fondo Cysero di AVM SGR, insieme ad altri investitori strategici a supporto dello sviluppo della società.

Gli obiettivi di espansione industriale di Oversonic Robotics

Al centro del percorso di Oversonic c’è RoBee, il robot umanoide cognitivo sviluppato per affiancare l’uomo in ambienti di lavoro complessi, interagendo con operatori e altri sistemi robotici attraverso tecnologie basate sull’AI.

RoBee è già operativo in Italia e all’estero ed è il primo robot umanoide cognitivo certificato per operare in fabbrica.

Lo sviluppo della piattaforma tecnologica, l’evoluzione delle applicazioni in ambito manifatturiero e sanitario, il rafforzamento del team e l’ampliamento della capacità industriale rappresentano le principali direttrici su cui Oversonic intende accelerare.

L’ingresso di partner industriali, tecnologici e finanziari non risponde solo a una logica di crescita societaria, ma contribuisce alla costruzione di un circolo virtuoso tra innovazione, applicazioni reali e nuovi mercati.

Oversonic guarda inoltre agli Stati Uniti come mercato naturale di sbocco per la robotica umanoide cognitiva, sia sul piano dello sviluppo commerciale e industriale sia su quello della crescita internazionale della società. Nel Paese, dove ha già avviato il proprio presidio operativo, Oversonic intende rafforzare il dialogo con partner industriali, investitori, clienti e operatori strategici.

L’obiettivo è accompagnare la società verso una nuova fase di valorizzazione internazionale, coerente con l’ambizione di posizionarsi tra le scale-up deep tech di riferimento.