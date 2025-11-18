L’AI ridefinisce le competenze ICT più richieste dalle imprese: boom di ricerche per il prompt engineering

L’adozione delle imprese dell’AI per l’automazione e l’efficientamento dei processi sta ridefinendo le competenze più ricercate dalle imprese italiane: secondo l’Osservatorio sulle Competenze Digitali 2025 – realizzato da AICA, Anitec-Assinform e Assintel, in collaborazione con Talents Venture – tra le prime dieci skill richieste si afferma il Prompt Engineering, che registra una crescita del 112% sulla precedente rilevazione.

Nonostante il numero di professionisti ICT sia in aumento, l’Italia evidenzia ancora un ritardo rispetto al resto dell’UE. Per poter colmare il divario con il resto d’Europa sul numero di professionisti ICT servirebbero subito 236.000 professionisti tech in più.

L’Osservatorio evidenzia che, a fronte di circa 136.000 annunci pubblicati su LinkedIn in un anno per questo tipo di figure, solo 73.000 nuovi professionisti entrano nel mercato, con un rapporto di quasi un nuovo professionista ogni due annunci pubblicati.

L’evoluzione della domanda di professionisti ICT

Dopo anni di aumento sostenuto, la domanda di competenze ICT in Italia è entrata in una fase di maturità, attestandosi su livelli molto elevati: tra gennaio 2024 e settembre 2025 sono stati pubblicati oltre 222.000 annunci di lavoro per professioni ICT su LinkedIn.

Tra le figure professionali più richieste trovano conferma quelle legate allo Sviluppo. Sono infatti 14.000 gli annunci mappati nel periodo per la figura di Sviluppatore Software, a cui fanno seguito i circa 9.000 annunci per IT Project Manager e Software Engineer.

Nonostante queste conferme, la domanda esercitata dalle imprese appare al suo interno in forte cambiamento.

Assume un ruolo importante nel dare forma alla domanda di competenze l’avvento dell’Intelligenza Artificiale generativa. Tra le prime dieci skill con la crescita più rapida negli annunci ICT (gennaio–settembre 2024 vs gennaio–settembre 2025) compare, infatti, il Prompt Engineering (+112%), segno dell’evoluzione del mercato verso competenze legate all’introduzione dell’IA nei processi aziendali.

Allo stesso tempo, aumenta significativamente l’attenzione per le figure impegnate nella cyber-sicurezza, con gli annunci per Cybersecurity Engineer che hanno registrato un incremento del 70% nel numero di annunci analizzati nel periodo.

Accanto alla domanda di competenze avanzate e di frontiera, tuttavia, permane la necessità di sviluppo di competenze di base.

Secondo i dati della rilevazione di AICA riportati all’interno del rapporto e realizzata su un campione di 24.000 persone, solo il 30% degli intervistati raggiunge la sufficienza nelle competenze di base di utilizzo del computer e appena il 17% nella suite di Office.

L’analisi degli annunci pubblicati nelle aziende: il 74% non indica la RAL

Il report analizza anche come le imprese comunichino all’interno degli annunci di lavoro i vantaggi offerti ai potenziali candidati, allo scopo di attrarli.

Dall’analisi, realizzata su un campione di 10mila annunci per profili ICT pubblicati su LinkedIn nel 2025, è emerso che il 74% delle job description non riporta alcuna indicazione sulla retribuzione annuale lorda (RAL), mentre solo l’11% indica un range di individuazione della remunerazione.

Similmente, oltre la metà degli annunci (55%) non menziona alcun benefit e solo il 36% prevede riferimenti alla flessibilità nelle modalità di lavoro.

Il lato della formazione

Per far fronte all’ampia domanda di competenze, negli ultimi 10 anni il numero complessivo di corsi di laurea orientati alla formazione di competenze ICT è aumentato.

I corsi dedicati esplicitamente alla formazione di queste competenze erano 670 nell’anno accademico (a.a) 15/16 e sono stati 850 dell’a.a. 24/25. Alcuni atenei concorrono significativamente all’immissione di questi professionisti nel mercato: sono in primo luogo i politecnici di Milano e Torino, capaci di inserire in un anno oltre 5.000 nuovi professionisti nel mercato.

È notevole, in questo senso, evidenziare il contributo che sta arrivando dagli atenei telematici alla formazione di queste competenze, nei quali oggi conseguono il titolo il 9% dei laureati ICT del Paese.

Tuttavia, la crescita dell’offerta si conferma lenta. Dei 161 nuovi corsi approvati dall’ANVUR- Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca per l’anno accademico 2025/26, solo il 12% riguarda materie ICT.

Altrettanto lentamente aumenta la partecipazione femminile ai corsi esplicitamente dedicati alla formazione di competenze ICT, nei quali le laureate sono ancora il 23% del totale, risultato stabile tra i due anni osservati.

Al fianco dell’offerta degli atenei, cresce anche quella delle ITS Academy. Nel 2023 – ultimo anno per cui sono disponibili i dati del monitoraggio INDIRE – i percorsi dedicati alle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione sono aumentati del 40%, portando l’area ICT a diventare la seconda per numero di percorsi offerti dopo “Nuove Tecnologie per il Made in Italy”.

Conseguentemente, sono aumentate nel periodo le domande di iscrizione a questi percorsi, cresciute del 58% rispetto all’anno precedente, e le iscrizioni effettive (+37%).

Rimane però evidente come gli ITS, il cui numero di diplomati ancora si attesta su livelli molto contenuti, possano dare oggi un contributo quantitativamente ancora piuttosto limitato rispetto all’ingente domanda di competenze proveniente dalle imprese.

Professionisti ICT, il ritardo da colmare

Nonostante gli sforzi del mondo della formazione, il confronto tra domanda e offerta di competenze ICT nel mercato italiano mostra ancora un fabbisogno eccessivo rispetto alle risorse disponibili.

È sufficiente notare che, a fronte di circa 136.000 annunci di lavoro ICT pubblicati solo su LinkedIn (non sono quindi considerati i molti altri canali di reclutamento), solo 73.000 nuovi professionisti ICT entrano nel mercato del lavoro da corsi di laurea, master e ITS in un anno solare.

Questo divario esaspera il ritardo strutturale che ha l’Italia nei confronti degli altri Paesi europei. Nel nostro Paese, gli occupati ICT rappresentano appena il 4% del totale degli occupati, contro una media europea del 5%.

Questa distanza, apparentemente contenuta, è in realtà indice del ritardo strutturale del sistema italiano e della sua scarsa capacità di formazione e di assorbimento delle competenze digitali.

Per raggiungere la media europea il Paese avrebbe necessità di aumentare il proprio bacino di occupati ICT oltre 236.000 unità.

Per ridurre questo divario non bastano interventi isolati, ma serve una strategia coordinata che agisca sulla filiera formativa e sul mercato del lavoro, creando condizioni favorevoli all’ingresso e alla permanenza dei professionisti ICT.

“Per investire e aumentare le competenze digitali è necessario intervenire anche su un reale orientamento scolastico che introduca il digitale come materia sin dalla scuola primaria e che, durante tutto il percorso, mostri pragmaticamente ai giovani studenti le sue reali applicazioni nei vari settori produttivi”, commenta la Presidente di Assintel-Confcommercio, Paola Generali.

“Se non guidiamo ragazze e ragazzi verso le professioni digitali fin dai primi anni scolastici, i corsi potranno anche aumentare ma le risorse umane continueranno a mancare. Come proponiamo nel programma di Agenda Digitale 2025, c’è anche bisogno di una rete nazionale di Life Design Center STEM, capace di orientare studenti e lavoratori lungo tutto il percorso formativo e professionale. Accanto alle scuole vanno inoltre rafforzati alternanza, summer camp e sportelli territoriali per le competenze digitali, insieme a comitati permanenti scuole-imprese e a un Osservatorio Permanente sulla Formazione Digitale che guidi politiche e interventi nazionali”, aggiunge.

Competenze e professionisti ICT, le proposte dell’Osservatorio sulle Competenze Digitali

A conclusione del rapporto, l’Osservatorio propone un set organico di interventi di policy, strutturati su quattro pilastri strategici, volti ad aumentare in modo stabile la disponibilità di competenze ICT nel mercato del lavoro italiano.

Il primo asse d’intervento è dedicato al rafforzamento del sistema formativo per la transizione digitale attraverso l’ampliamento e il rinnovamento dell’offerta universitaria e degli ITS in ambito ICT e promuovendo attivamente la co-progettazione dei percorsi con le imprese e la loro internazionalizzazione.

Altrettanto importante è definire standard condivisi per le competenze digitali, valorizzare le certificazioni informatiche e istituire un Osservatorio Permanente sulla Formazione Digitale per garantire il monitoraggio della qualità e degli indirizzi formativi.

Il secondo pilastro mira a promuovere un accesso equo e inclusivo alle competenze digitali. Le proposte prevedono di introdurre il digitale come competenza di base sin dalla scuola primaria, potenziando infrastrutture e laboratori per assicurare pari opportunità formative per tutti. È cruciale anche promuovere iniziative di orientamento per superare gli stereotipi di genere e ampliare la partecipazione alle carriere tecnologiche, assicurando al contempo la trasparenza nelle offerte di lavoro legate all’AI.

L’obiettivo del terzo pilastro è creare un ecosistema integrato tra formazione, ricerca e imprese rafforzando la collaborazione tra scuole, università e aziende attraverso comitati permanenti e percorsi formativi co-progettati.

Inoltre, è necessario sostenere i partenariati accademia-industria e i progetti di ricerca congiunti in ambito ICT, incentivando metodologie formative basate su contesti reali di impresa e la creazione di una rete nazionale di Life Design Center per l’orientamento e la riqualificazione digitale.

Il quarto pilastro si concentra sul valorizzare e riqualificare la forza lavoro digitale esistente. A tal fine, si propone di destinare risorse dedicate alla formazione continua e all’aggiornamento delle competenze digitali in tutti i settori, offrendo agevolazioni e strumenti di sostegno per le imprese.

Le azioni includono la promozione di corsi brevi e modulari in collaborazione con università e centri di formazione, e l’introduzione di un dizionario nazionale delle competenze ICT per orientare politiche e percorsi professionali.