Dal laboratorio al mercato, la roadmap del G20 per un’innovazione basata sulle tecnologie emergenti

Orientare lo sviluppo delle tecnologie emergenti e dell’intelligenza artificiale verso l’aumento della produttività manifatturiera e la generazione di prosperità economica: è questo l’impegno condiviso che ha guidato il confronto tra i ministri del G20 dedicato ai temi dell’innovazione.

L’incontro, che si è tenuto a Chapel Hill, in North Carolina (USA), l’1 e il 2 settembre, si è concluso con l’adozione della Dichiarazione sull’Innovazione, un accordo strutturato su sei pilastri strategici per costruire un ecosistema globale favorevole alle imprese.

Il piano multilaterale unisce politiche regolatorie pro-innovazione, la valorizzazione delle tecnologie per la prosperità, lo sviluppo della forza lavoro tecnica, la tutela della proprietà intellettuale, l’interoperabilità degli standard e gli investimenti nelle catene di approvvigionamento.

A dare sostanza all’indirizzo politico provvedono le linee guida dei Carolina Principles, mirate ad azzerare i colli di bottiglia nel trasferimento tecnologico verso le imprese, e le misure dell’AI Prosperity Compact, volte a coordinare gli investimenti pubblici e privati nel potenziamento del capitale umano.

L’architettura politica di Chapel Hill e i pilastri dell’intesa

La Dichiarazione sull’Innovazione scaturita dal vertice del G20 delinea una visione politica orientata alla creazione di quadri normativi proporzionati e adattabili, pensati per favorire la crescita economica evitando di imbrigliare la ricerca e lo sviluppo scientifico.

L’impostazione concordata dai Paesi membri punta a superare gli approcci regolatori rigidi o obsoleti, promuovendo una governance basata sul rischio che accompagni l’intero ciclo di vita delle tecnologie.

Questa architettura si basa su sei direttrici strategiche fortemente interconnesse.

La prima riguarda l’adozione di quadri regolatori pro-innovazione, incentrati su norme proporzionate, flessibili e capaci di tutelare i diritti senza soffocare la sperimentazione.

A questa si affianca l’impiego delle tecnologie emergenti come leva di opportunità e prosperità, promuovendo l’integrazione dell’AI nella pubblica amministrazione e nei servizi essenziali per migliorare l’efficienza delle infrastrutture.

Il terzo pilastro affronta lo sviluppo della forza lavoro tecnica attraverso programmi coordinati di investimento sulle competenze, indispensabili per guidare la transizione verso un’economia ad alto valore tecnologico.

Fondamentale risulta poi la definizione di politiche per la proprietà intellettuale adeguate all’era digitale, capaci di tutelare il diritto d’autore, i marchi e i segreti commerciali assicurando un equo bilanciamento tra la protezione dell’ingegno umano e il progresso industriale.

Il quinto punto valorizza la convergenza tra standard tecnici e intelligenza artificiale, sfruttando le capacità analitiche dei modelli avanzati per armonizzare le norme internazionali e promuovere standard aperti necessari all’interoperabilità dei mercati.

Infine, l’intesa individua nell’innovazione industriale e nel rafforzamento delle catene di fornitura il presupposto centrale per garantire la resilienza e la modernizzazione delle filiere manifatturiere su scala globale.

Dai laboratori al mercato: la roadmap dei Carolina Principles

L’impostazione strategica definita dai sei pilastri trova la sua applicazione operativa nei Carolina Principles for Emerging Technologies, il documento redatto per azzerare le strozzature nel trasferimento tecnologico e velocizzare il passaggio delle scoperte scientifiche dal mondo accademico ai processi produttivi.

L’intervento delineato dal vertice di Chapel Hill si struttura su tre fasi sequenziali capaci di accompagnare l’innovazione lungo l’intero ciclo di vita.

La prima fase riguarda l’avanzamento della ricerca di base e lo sviluppo tecnologico. Per superare la frammentazione delle risorse, il quadro strategico incentiva l’adozione di meccanismi finanziari misti (blended financing) capaci di integrare capitale pubblico, privato e venture capital lungo i diversi livelli di maturità tecnologica (TRL).

Parallelamente, si punta a snellire i processi burocratici di accesso e rendicontazione dei fondi dedicati a ricerca e sviluppo, promuovendo al contempo la condivisione dei dati intermedi derivanti da progetti interrotti, così da evitare inutili duplicazioni e capitalizzare le conoscenze acquisite.

La seconda fase si concentra sulla validazione e sulla commercializzazione dei progetti. Lo strumento cardine è rappresentato dall’allestimento di contesti di prova in ambienti reali e sandbox regolatorie, all’interno dei quali le imprese possono sperimentare soluzioni avanzate sotto la supervisione degli organi di controllo e in regime di deroga temporanea.

A questo si affianca l’introduzione di schemi di finanziamento legati ai risultati ottenuti (results-based funding) per premiare il raggiungimento di specifiche sfide tecnologiche, mentre le procedure di procurement pubblico innovativo vengono valorizzate per stimolare la domanda iniziale di soluzioni non ancora presenti sul mercato.

La terza e ultima fase disciplina l‘adozione delle tecnologie e la flessibilità dei quadri normativi. Le indicazioni concordate suggeriscono di fare primariamente affidamento sulle regolamentazioni di settore già esistenti, evitando la sovrapposizione di nuove regole laddove i quadri normativi vigenti risultino idonei a gestire le peculiarità operative dei nuovi strumenti.

Eventuali interventi legislativi inediti devono quindi limitarsi agli aspetti strettamente legati ai rischi emergenti e non altrimenti disciplinati. Nell’analisi d’impatto delle opzioni regolatorie, le autorità vengono inoltre invitate a valutare in modo formale il costo dell’opportunità mancata, calcolando i danni economici e industriali derivanti dai ritardi o dal mancato impiego delle nuove tecnologie.

Capitale umano e lavoro: l’approccio integrato per la forza lavoro

L’efficacia di questa roadmap è tuttavia legata alla disponibilità di competenze adeguate all’interno del tessuto industriale. L’adozione delle innovazioni nei processi produttivi richiede infatti interventi paralleli sul capitale umano.

Gli AI Prosperity Objectives e l’AI Prosperity Compact rispondono a questa esigenza integrando la visione di Chapel Hill con una strategia mirata alla valorizzazione dei lavoratori.

L’impostazione condivisa definisce l’intelligenza artificiale e le tecnologie avanzate come strumenti di aumento (augmentation) delle capacità umane, concepiti per potenziare la creatività, l’efficienza e la sicurezza all’interno degli impianti produttivi anziché sostituire la forza lavoro.

Le linee guida concordate sollecitano la creazione di percorsi continui di upskilling e reskilling, promossi attraverso alleanze strutturate tra istituzioni pubbliche, centri di ricerca e aziende, per garantire un aggiornamento professionale costante e allineato alle esigenze operative dei mercati.

A supporto di questo modello integrato si colloca il rafforzamento delle sinergie tra formazione specialistica e sistema industriale. L’accordo incentiva lo sviluppo di dottorati industriali, tirocini qualificati e programmi di apprendistato con sbocchi occupazionali diretti, prevedendo inoltre la democratizzazione dell’accesso alle infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni, indispensabili per consentire a studenti, ricercatori e tecnici di sviluppare e testare le soluzioni tecnologiche del futuro.

Il ruolo delle tecnologie di frontiera nella stabilità delle catene di fornitura

Le iniziative rivolte al potenziamento del capitale umano sono necessarie per supportare la modernizzazione degli impianti e la riorganizzazione delle catene di approvvigionamento. Un salto tecnologico che i ministri del G20 considerano fondamentale per la stabilità economica multilaterale.

Anche su questo fronte l’impiego dell’intelligenza artificiale risulta strategico, ad esempio attraverso il monitoraggio in tempo reale dei rischi di fornitura, la prevenzione delle interruzioni operative e all’ottimizzazione dei flussi produttivi.

A supporto di questo impianto, l’intesa incentiva la condivisione volontaria di dati non sensibili sulle capacità manifatturiere attraverso il principio del Data Free Flow with Trust, garantendo la libera circolazione delle informazioni strategiche nel rispetto dei quadri giuridici nazionali e della protezione dei dati.

La resilienza dei mercati richiede al contempo il superamento degli ostacoli normativi e amministrativi che frenano l’operatività internazionale delle imprese. Il documento approvato a Chapel Hill sollecita l’eliminazione dei trasferimenti tecnologici non volontari, il ridimensionamento di iter autorizzativi sproporzionati e la rimozione degli obblighi di localizzazione dei dati, elementi che limitano la flessibilità delle filiere e penalizzano gli investimenti nella transizione manifatturiera.

All’interno di questo quadro di riorganizzazione industriale, l’intesa attribuisce una rilevanza centrale alle micro, piccole e medie imprese (MSME). Vengono infatti definiti interventi specifici per facilitare l’integrazione delle PMI nelle catene globali del valore, prevedendo misure volte a supportarne la digitalizzazione e a garantire l’accesso alle risorse computazionali avanzate, indispensabili per consentire anche ai contesti produttivi di minori dimensioni di competere sui mercati internazionali.

Diritto d’autore, controllo umano e standard per l’industria

Se da un lato il principio del Data Free Flow with Trust incentiva la circolazione delle informazioni non sensibili per rendere trasparenti e resilienti le catene di fornitura, dall’altro emerge l’esigenza di fissare confini chiari per evitare la spoliazione del patrimonio informativo e creativo delle imprese.

Proprio su questi temi si sono incentrate le posizioni avanzate dalla delegazione italiana guidata dal viceministro Valentino Valentini, che ha ribadito la necessità di proteggere il diritto d’autore e i segreti commerciali sia nella fase di addestramento dei modelli sia nella gestione dei relativi output.

Accanto alla salvaguardia dei beni immateriali, l’equilibrio tra automazione e controllo richiede il mantenimento della supervisione umana (human oversight) all’interno dei processi produttivi, un ulteriore principio cardine promosso dall’Italia.

L’assegnazione di una responsabilità chiara in capo all’operatore viene considerata indispensabile per assicurare livelli elevati di sicurezza, affidabilità e tracciabilità nelle applicazioni industriali, garantendo che la condivisione dei dati e la velocizzazione dei flussi non compromettano mai il presidio strategico sui sistemi autonomi.

L’affidabilità delle nuove soluzioni sui mercati internazionali viene infine sostenuta dalla promozione di standard tecnici aperti, guidati dall’industria e condivisi su scala globale.

L’armonizzazione basata su regole trasparenti e non discriminatorie offre alle imprese la certezza operativa indispensabile per pianificare gli investimenti di lungo periodo, integrando l’apertura dei mercati con tutele rigorose a garanzia della sicurezza e dell’interoperabilità dei sistemi.

Una bussola per le politiche industriali e la prospettiva del 2027

L’architettura politica e tecnica definita a Chapel Hill fornisce una bussola per l’orientamento delle politiche industriali nazionali e per i piani di modernizzazione degli impianti produttivi.

Le indicazioni della Dichiarazione e le linee guida operative dei Carolina Principles indicano ai governi una traiettoria per coniugare lo sviluppo scientifico con la competitività manifatturiera, superando le rigidità burocratiche e concentrando le risorse sugli strumenti abilitanti per l’innovazione.

Il quadro programmatico approvato dai ministri del G20 chiarisce infatti che l’efficienza dei sistemi economici passa attraverso l’equilibrio tra apertura dei mercati, tutela del capitale umano, garanzia della proprietà intellettuale e neutralità degli standard tecnici.

Il vertice statunitense chiude una tappa del confronto internazionale sull’innovazione e segna il passaggio di testimone alla presidenza del Regno Unito, che guiderà il ciclo dei lavori del G20 nel 2027.

La prospettiva dei prossimi mesi vedrà i singoli Paesi impegnati nel recepimento di questi indirizzi all’interno dei propri quadri normativi ed economici, con l’obiettivo di trasformare i principi generali condivisi in misure concrete a sostegno del tessuto manifatturiero e della forza lavoro.