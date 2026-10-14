Ultimi articoli Attualità Tecnologie Incentivi Ricerca e Innovazione Formazione e competenze Newsletter

digitalizzazione

Come la manifattura può superare il debito tecnologico e generare davvero valore dall’AI

Indirizzo copiato

L’Intelligenza Artificiale promette di accelerare l’innovazione industriale, ma il debito tecnologico resta un ostacolo: silos di dati, sistemi poco integrati e informazioni frammentate limitano ancora la continuità digitale e il valore delle nuove tecnologie. L’analisi di Paolo Delnevo, Vice President di PTC Italia e Sud Europa

Pubblicato il 14 ott 2026
Paolo Delnevo

Vice President di PTC Italia e Sud Europa

unnamed (29)
Aggiungi tra i preferiti su Google

Con la rapida diffusione dell’Intelligenza Artificiale, molte aziende si trovano oggi di fronte a una scomoda realtà: la capacità di innovare si scontra con decenni di crescente complessità che hanno caratterizzato i sistemi IT. Non è la volontà a mancare, quanto piuttosto le fondamenta tecnologiche su cui costruire l’innovazione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Paolo Delnevo
Vice President di PTC Italia e Sud Europa
Vice President di PTC Italia e Sud Europa

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

ROBOTICA

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • WEF 2026

  • Il 2026 PER GLI ECONOMISTI

    L'economia globale nel 2026 tra la morsa del debito e la scommessa tecnologica

    19 Gen 2026

    di Redazione

    Condividi
  • ricerca-elettronica_shutterstock_1318986047

  • LA STRATEGIA NAZIONALE

    Dalla ricerca all'impresa: ecco il piano italiano per superare i limiti del trasferimento tecnologico

    08 Apr 2026

    di Franco Canna

    Condividi
    Homberger Point of View
  • COBOT_PMI_OPERATORE

  • ROBOTICA COLLABORATIVA

    Cobot e manifattura: perché l’automazione collaborativa sta cambiando davvero le PMI

    08 Giu 2026

    di Contenuto sponsorizzato

    Condividi
  • Alvise Biffi all'assemblea di Assolombarda

  • politica industriale

    Biffi: "Così la manifattura lombarda può diventare la fabbrica globale dell'intelligenza artificiale"

    12 Ott 2026

    di Franco Canna e Michelle Crisantemi

    Condividi