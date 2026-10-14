Con la rapida diffusione dell’Intelligenza Artificiale, molte aziende si trovano oggi di fronte a una scomoda realtà: la capacità di innovare si scontra con decenni di crescente complessità che hanno caratterizzato i sistemi IT. Non è la volontà a mancare, quanto piuttosto le fondamenta tecnologiche su cui costruire l’innovazione.
digitalizzazione
Come la manifattura può superare il debito tecnologico e generare davvero valore dall’AI
L’Intelligenza Artificiale promette di accelerare l’innovazione industriale, ma il debito tecnologico resta un ostacolo: silos di dati, sistemi poco integrati e informazioni frammentate limitano ancora la continuità digitale e il valore delle nuove tecnologie. L’analisi di Paolo Delnevo, Vice President di PTC Italia e Sud Europa
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