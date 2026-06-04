Il 61% delle organizzazioni utilizza l’intelligenza artificiale nell’operatività industriale reale, ovvero dove le prestazioni, l’affidabilità e la sicurezza hanno conseguenze dirette nel mondo fisico. Il 20% dichiara inoltre di avere già implementato l’AI su larga scala, in applicazioni considerate mature.
la ricerca di cisco
AI industriale, il 61% delle aziende accelera, ma cyber security e silos IT/OT frenano i progetti
Il rapporto di Cisco evidenzia l’accelerazione dei progetti nei contesti produttivi reali, spinta da obiettivi di efficienza e produttività. Per estendere le applicazioni oltre la fase pilota, le imprese devono però superare i limiti delle infrastrutture legacy, investire in sicurezza e abbattere i silos tra i team IT e OT.
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