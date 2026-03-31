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Basler e Orbbec siglano una partnership strategica per il futuro della visione 3D nell’automazione

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Le due aziende avviano una collaborazione finalizzata allo sviluppo di soluzioni di visione 3D destinate all’automazione di fabbrica e alla logistica. Il primo frutto della partnership è la camera Basler Stereo mini 3D, progettata per potenziare la navigazione e il rilevamento ostacoli nei robot mobili autonomi.

Pubblicato il 31 mar 2026
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Basler e Orbbec, specialista in tecnologia di visione 3D e robotica, hanno annunciato una partnership strategica per lo sviluppo di soluzioni 3D industriali per l’automazione di fabbrica e la logistica.

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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