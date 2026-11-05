Oggi appena il 3% dei produttori italiani del settore CPG (Consumer Packaged Goods) considera le architetture basate su intelligenza artificiale un elemento centrale e strutturale all’interno dei propri processi decisionali operativi, contro una media globale del 13%.
intelligenza artificiale
Consumer Packaged Goods: i sistemi legacy e della mancanza di competenze frenano l’AI
Secondo lo studio 2026 Industrial AI in CPG di Schneider Electric, in Italia solo il 3% dei produttori considera l’AI centrale nelle decisioni operative, con il 38,5% fermo ai test pilota. La carenza di competenze e i sistemi legacy frenano lo scaling, ma la disciplina del Life Science porta l’adozione al 22% contro l’8% del Food & Beverage.
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