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Consumer Packaged Goods: i sistemi legacy e della mancanza di competenze frenano l’AI

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Secondo lo studio 2026 Industrial AI in CPG di Schneider Electric, in Italia solo il 3% dei produttori considera l’AI centrale nelle decisioni operative, con il 38,5% fermo ai test pilota. La carenza di competenze e i sistemi legacy frenano lo scaling, ma la disciplina del Life Science porta l’adozione al 22% contro l’8% del Food & Beverage.

Pubblicato il 5 nov 2026
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Oggi appena il 3% dei produttori italiani del settore CPG (Consumer Packaged Goods) considera le architetture basate su intelligenza artificiale un elemento centrale e strutturale all’interno dei propri processi decisionali operativi, contro una media globale del 13%.

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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