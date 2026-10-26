Da Neuronova un chip europeo per portare l’AI in ogni sensore

Neuronova, azienda milanese che opera nel campo dei semiconduttori, ha ricevuto 13.000 chip di H1 Marconi, il suo processore neuromorfico interamente analogico, da una produzione full-mask su processo europeo a 180 nm.

I chip sono funzionanti e i kit di valutazione sono già ordinabili e saranno spediti nelle prossime settimane a clienti e partner in 4 diversi paesi.

Consumi inferiori a un microwatt per l’edge AI di Neuronova

H1 Marconi può mappare più reti neurali per qualsiasi tipo di sensore, come microfoni, unità di misura inerziale (IMU) o sensori di biosegnali. Prendiamo il rilevamento dell’attività vocale, cioè il compito di riconoscere quando qualcuno sta parlando: H1 Marconi lo esegue con meno di un microwatt end-to-end, compresi front-end, core della rete neurale e uscita GPIO.

H1 è uno dei processori AI a più basso consumo mai realizzati. Invece di eseguire l’IA su hardware digitale convenzionale, replica direttamente nel silicio le strutture del cervello umano, il sistema di calcolo più efficiente che esista. Il risultato: i neuroni artificiali di Neuronova consumano pochissimo, al pari dei neuroni biologici.

Con consumi di questo livello l’AI può funzionare all’interno del sensore stesso, anche nei più piccoli dispositivi alimentati a batteria. È ciò di cui ha bisogno la physical AI: un’intelligenza artificiale all’edge che percepisce il mondo reale e agisce su di esso.

Si apre così la strada a robot con sensi sempre attivi, in grado di lavorare in sicurezza accanto alle persone; a dispositivi medici come gli apparecchi acustici, che distinguono il parlato dal rumore con impatto quasi nulla sulla durata della batteria; e a sensori distribuiti in infrastrutture, spazio e IoT che, senza dipendere dalla connettività o dalla sostituzione delle batterie, rilevano anomalie a livello locale e in tempo reale.

Una tecnologia italiana pronta per l’industrializzazione: come ordinare un kit di valutazione di H1 Marconi

H1 Marconi è stato progettato in Italia su IP proprietaria di Neuronova ed è prodotto in Francia.

Un leader globale del suo settore, di cui non viene reso noto il nome, ha già effettuato un ordine a pagamento di oltre 100 chip. Altri chip saranno spediti in tutto il mondo attraverso il kit di valutazione, consentendo lo sviluppo di un’ampia gamma di applicazioni. Il software development kit (SDK) di Neuronova è già utilizzato in più di quattro paesi.

“Avere il silicio funzionante in mano è il traguardo che trasforma la nostra piattaforma in un prodotto pronto per l’industrializzazione“, commenta Alessandro Milozzi, CEO e co-fondatore di Neuronova.

“Questo nuovo silicio arriva dopo il rilascio del nostro SDK, distribuito in più fasi negli ultimi mesi, che aziende e centri di ricerca hanno utilizzato per sviluppare modelli di AI per applicazioni che vanno dalla robotica all’analisi dei biosegnali. Siamo felicissimi di vedere con quanto entusiasmo le persone hanno iniziato a costruire sulla nostra piattaforma. Con questo silicio, possono iniziare a integrare le loro applicazioni in prototipi e prodotti”, aggiunge.

A partire dalle prossime settimane, Neuronova rilascerà aggiornamenti software a clienti e partner, sbloccando progressivamente nuove funzionalità. Gli aggiornamenti includeranno anche nuovi modelli AI pre-addestrati e strumenti software per rendere l’integrazione della tecnologia semplice e immediata ed eliminare le barriere all’adozione e all’utilizzo.

Le aziende che desiderano valutare H1 Marconi possono ordinare un kit di valutazione tramite il programma di valutazione di Neuronova, per avere una piattaforma di test completa e semplice da utilizzare: Evaluation Partner Program Application | Neuronova.