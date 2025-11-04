Primo piano Politica industriale PNRR Incentivi Opinioni Interviste Robotica Automazione industriale Appuntamenti Podcast Innovation Books

Efficienza e sostenibilità negli impianti metallurgici: sensori e IIoT per il monitoraggio continuo di acqua e aria compressa

Nel settore metallurgico sostenibilità ed efficienza sono spesso ostacolate da sprechi di risorse strategiche, come acqua e aria compressa. Le soluzioni digitali di ifm affrontano questo problema: utilizzando sensoristica avanzata IO-Link e la piattaforma IIoT moneo cloud, si ottiene un monitoraggio continuo e in tempo reale dei consumi e delle perdite. L’integrazione dell’AI (Pattern Monitor) permette inoltre l’analisi predittiva per intercettare anche le anomalie più lievi.

Pubblicato il 4 nov 2025
Nel settore metallurgico efficienza energetica e sostenibilità sono oggi priorità strategiche. Tra le risorse più utilizzate, e spesso trascurate, spiccano l’aria compressa e l’acqua, elementi essenziali nei processi produttivi, ma anche fonti di potenziali sprechi e costi elevati se non gestiti con attenzione.

